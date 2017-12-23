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Eskişehirspor öne geçtiği mücadelede mağlup oldu

TFF 1. Lig'in 17. haftasında oynanan Eskişehirspor-Adanaspor mücadelesinde öne geçen ev sahibi, ardından yediği 2 golle maçtan yenik ayrıldı. Maçın ardından konuşan Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, "Maçın başından sonuna kadar inanılmaz goller kaçırdık" değerlendirmesinde bulundu.

Eskişehirspor öne geçtiği mücadelede mağlup oldu

23 Aralık 2017 18:55

Bolu deplasmanından yenik ayrılan Eskişehirspor, ilk yarıyı galip bitirmek adına Adanaspor'u gözüne kestirdi. Maça iyi başlayan Es-Es, tecrübeli golcüsü Semih Şentürk ile öne geçti. Ardından 2 golü kalesinde gören Eskişehir temsilcisi, maçtan yenik ayrıldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, "Mutlak kazanmak için çıktığımız bir müsabakaydı ki, oyuna gayet iyi başladık. Golü bulduk, golleri bulabilirdik. Bir anlık hatamızdan gol yedik. O ara biraz oyunumuz bozulur gibi oldu. Bütün bunlara rağmen devre sonuna kadar yine gol kovalamaya devam ettik. İkinci yarıda hemen hemen rakip ceza alanında geçen bir mücadele oldu. Ama bir futbol maçında tabi çok isteyebiliriz, istedik de ama bu kadar gol kaçırmayacaksınız. Hakikaten futbol netice oyunu biliyorsunuz. Bu nedenle maçın başından sonuna kadar inanılmaz goller kaçırdık" dedi.

"Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyetti"

Mağlubiyeti hiç beklemediklerini anlatan tecrübeli teknik adam, maçı yöneten hakemlerin de kendilerini analiz etmelerini istedi. Üzgün olduklarını dile getiren İldiz, "Rakibimizin çok pozisyonu yoktu ama kalemize iki ya da üç defa geldiler. Ama ikisi gol oldu maalesef. Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyetti. Başka etkenler var mıydı? Vardı. Eksikliklerimiz var mıydı? Vardı. Yönetimin etkisi var mıydı? Hep söylüyorum, biz nasıl kendimizi analiz ediyorsak diğer arkadaşlarımız da yönetenlerin de etmesi lazım. Ama bunlar hiç sorun değil. Asıl şey bizim maçın başından sonuna kadar tüm iyi niyetimize rağmen hakikaten beceriksizliğimiz, şansızlığımız. Hepsini bir yere koyacak olursak inanılmaz goller kaçırarak müsabakayı bitirdik. Tabii ki çok üzgünüz" diye konuştu. 

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Mustafa Kaplan
 

 

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