Eskişehirspor saatler sonra kapanabilir

Geçtiğimiz sezon kadroda yer alan oyuncular tercihlerini başka takımlardan yana kullanırken, sezona şampiyonluk parolası ile çıkan Eskişehirspor yeni transferlere imza attı. Fakat geçmişten gelen borçları ödeyemeyen Eskişehirspor, yeni oyuncularına lisans çıkaramadı. Bunun üzerine alacaklılar ile anlaşma yoluna gitmeyi deneyen Eskişehirspor, birçok isimden imza almayı başardı. Tüm alacaklıların imzası gerekirken, transfer sezonun kapanmasına sadece saatler kaldı. Eskişehirspor transfer sezonu kapanmadan eğer alacaklıları ile anlaşmayı başarırsa, yeni oyuncuları ile maçlara çıkabilecek.

"Gelin, kapanacaksa beraber kapatalım"

Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde toplanan taraftarlar, şehrin önde gelen isimlerinden destek istedi. Yeni transferler de taraftarın yanında yer alarak destek çağrısı yaparken, Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri açıklamalarda bulundu. Son çağrıyı yaptıklarını hatırlatan Başkan Diri, "Gelmiş olduğumuz son noktada Eskişehirspor artık kapanma noktasına geldi. Bizler lisansı çıkmayan ama bizimle birlikte bekleyen futbolcularımız ile tesislerde bekliyoruz. Bizler bu mücadeleden asla vazgeçmiyoruz, çünkü 'Toprağa düşene kadar' dedik. Buradaki futbolcu kardeşlerimizin birçoğu arabasını, cebindeki parasını alacaklı olanlara gönderdi. Onlar halen mücadele ediyor fakat şehirden hiçbir ses yok. Tüm belediye başkanlarımızı, milletvekillerimizi, siyasileri, odaları, sivil toplum kuruluşlarını, dernekleri şu an Eskişehirspor tesislerine bekliyoruz. Bakın görüyorsunuz bütün futbolcularımız ve kardeşlerimiz burada bekliyorlar ama siz yoksunuz. Siz yoksanız zaten Eskişehirspor kapanmaya mahkum. Bir an önce buraya gelin, kapanacaksak da birlikte kapatalım. Kapalı kapılar arkasında durmaktan vazgeçin, yüreğimize gelin bir su serpin bari. Bakın burada saat 00.00'a kadar vaktimiz var. Gelin, kapanacaksa beraber kapatalım. Kimsenin kaçacak bir yeri yok" dedi.

"Lütfen bize yardımcı olsunlar ve paraları gitmesin"

Otomobilini satarak kulübe destek olan fakat transfer yasağı kalkmadığı için oynamayan Hakan Aslantaş, oyuncular olarak bir yere ayrılmadıklarını aktardı. Herkesi tesislere davet eden Aslantaş, "Gelsinler ve bize destek çıksınlar. Ben buradaki çocuklara yarın rakip olmak durumundayım. Bu da nasıl bir duygu olur buna siz karar verin. Lütfen kimler varsa ve bu kulübü seven kimlerse gelsinler beni bu çocuklara rakip etmesinler. Alacaklı olan futbolcu arkadaşlarıma da seslenmek istiyorum. Bizim de başka kulüplerden alacağımız oldu. Biz her zaman kulüplere ve oyuncularına yardımcı olmak için her şeyi yaptık. Lütfen bize yardımcı olsunlar ve paraları gitmesin. Çünkü bir 3 saat sonra belki hiç bir şey alamayacaklar. Bunlar herhalde bu durumun tam farkına varamadı. 'Nasıl olsa açılacak' kafasında gibi gözüküyorlar. Ben böyle bir şeyin olmadığını da söyleyeyim. Belki inanırlar ve lütfen bize yardımcı olsunlar" diye konuştu.

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Mustafa Kaplan