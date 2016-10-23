Maçtan dakikalar

5. dakikada Bruno’nun kafa vuruşunda kaleci Günay’dan dönen topu Erkan Zengin tamamladı. 0-1

8. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Adis’in vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

10. dakikada Mehmet Erdem’in Semih’e müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi.

11. dakikada Semih Şentürk’ün kullandığı penaltı atışını kaleci Günay kurtardı.

27. dakikada Mehmet Erdem’in kullandığı serbest vuruşta Boffin topu çeldi.

30. dakikada Emre Aygün’ün ortasında Adis’in kafa vuruşunda top üst direğe çarparak auta gitti.

35. dakikada Emre Aygün’ün pasında topla buluşan Adis’in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta Boffin çaresiz kaldı. 1-1

57. dakikada Kamil Ahmet’in kullandığı kornerde Göztepe savunması topu uzaklaştırdı.

73. dakikada Adis’in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Halil’in vuruşu auta gitti.

76. dakika Salim’in pasında Adis ceza sahası içerisinde topla buluştu. Adis’in vuruşunda top savunmaya çarparak kornere gitti.

90. dakikada Adis Jahovic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

90+1. dakikada Göztepe’nin golünden önce faul olduğunu savunan Eskişehir Teknik Direktörü Alpay Özalan, hakemin bitiş düdüğünü beklemeden takımını sahadan çekerek soyunma odasına gönderdi.

Göztepeli futbolcular ve hakemler uzun süre sahada bekledi. Eskişehirsporlu futbolcuların yaklaşık 30 dakika sonra tekrar sahaya çıkmasına rağmen, hakem Serkan Tokat soyunma odasından çıkmadı ve maçı tatil ettiğini bildirdi.

Göztepe’nin 2-1 öne geçtiği anda hakemin maçı bitirmesini beklemeden oyuncularını soyunma odasına gönderen Eskişehirspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, sahadan çekilme talimatını kulüp başkanı Halil Ünal’dan aldığını söyledi. Özalan, çıkış tünelinde polislerin oyuncuları copladığını da öne sürdü.

TFF 1. Lig’in 8. hafta maçında Eskişehirspor’u konuk eden Göztepe, 90. dakikada skoru 2-1 yapan golü kaydetti. Bu sırada birkaç Göztepeli taraftar sahaya atlayınca Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, teknik direktörü Alpay Özalan’a oyuncuları sahadan çekmesi için talimat verdi. Eskişehirli futbolcuların yaklaşık 30 dakika sonra tekrar sahaya çıkmasına rağmen, hakem Serkan Tokat soyunma odasından çıkmadı ve maçı tatil ettiğini bildirdi.

Olaylı maçın tatil edilmesinin ardından, stadın sporcu çıkış kapısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Direktörü Alpay Özalan, final havasında geçen bir maça kötü hakem atandığını savundu. “İki takımın oyuncularının emeğine yazık oldu” diyen Özalan, “Saha içerisinde iki takımın oyuncuları son derce güzel mücadele etti. Sonucun böyle olmaması gerekiyordu. Kaçırdığımız penaltı var, ondan sonra Göztepe oyuna kendi ağırlığını koydu. Verilmeyen penaltımız var. Son dakika kırmızı kart var, kırmızı kart dönüşü gol yedik zaten. Olaylar ondan sonra patlak verdi” şeklinde konuştu.

“Güvenlik gerekçesiyle çekildik”

Kendisinin takımı sahadan çekme gibi bir yetkisinin olmadığını da söyleyen Özalan, “Başkan aradı ‘Takımı çek’ dedi. Sahaya birkaç seyirci atladı. Güvenlik nedeniyle takımı çektik. Maç iptal olsun gibi bir düşüncemiz yok. Zaten hakem bizi sahaya davet ettikten sonra sahaya çıktık. Bu sefer hakem kendisi gelmedi” dedi.

“Polis oyuncularımı copladı”

Oyuncularını soyunma odasına gönderdiği sırada tünelde olaylar çıktığını kaydeden Alpay Özalan, “Anlam veremediğim şekilde polis arkadaşlar gerginliği sonlandırması gerekirken benim futbolcularıma copla vurdu. Bunlar kamerayla tespit edildi. Şu an başkanım ve futbolcularım savcılıkta suç duyurusunda bulunuyor. En garibi bu. Benim devletimin polisi, benim oyuncularıma nasıl vurur? Çok net görmedim ama 4-5 oyuncumuz başkanımızla suç duyurusunda bulunmak üzere gittiler” ifadelerini kullandı.

Stat: Doğanlar

Hakemler: Serkan Tokat xx, Serkan Çimen xx, Oğuz Terzi xx

Göztepe: Günay xxx, Leo Schwechlen xx, Emre xx (Kone dk. 60 xx), Doğa xx (Leroy George dk. 81 ?), Benjamin Fuchs xx, Gökhan xx (Salim dk. 67 xx), Adis Jahovic xx, Gosso xx, Mehmet Erdem xx, Halil xx, Gençer xx

Yedekler: Göktuğ, Umut, Hakan, Lokman

Teknik Direktör: Okan Buruk

Eskişehirspor: Boffin xx, Uğur x (Hasan Hüseyin dk. 46 xx), Ndong xx, Erkan xx, Tarık xx, Semih xx (Ofoedu dk. 68 xx), Aykut xx, Hakan xx, Hürriyet xx, Kamil Ahmet xx, Bruno Mezenga xx (Kaan dk. 89 ?)

Yedekler: Kayacan, Berkay, Dorukhan, Ramazan

Teknik Direktör: Alpay Özalan

Goller: Erkan Zengin (dk. 5) (Eskişehirspor), Adis Jahovic (dk. 35 ve 90) (Göztepe)

Sarı kartlar: Erkan Zengin, Kamil Ahmet Çörekçi (Eskişehirspor), Gosso, Mehmet Erdem, Adis Jahovic (Göztepe)

Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri