Eskişehirspor, Sergen Yalçın ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde düzenlenen ve çok sayıda taraftarın katıldığı imza töreninde konuşan Eskişehirspor Başkanı Sinan Özeçoğlu, “13 Temmuz'da göreve geldik. 1 gün sonrada transfer cezası geldi. Bu arada bu cezadan sonra önceliğimiz oyuncu kardeşlerimizle anlaşmaya varmaktı. Bundan dolayı oyuncu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Biz ateşten gömlek giydik. Hocam da yönetimimize ve oyuncularımıza güvenerek bu ateşten gömleği giymeyi kabul etti. Bu anlamda da hocama teşekkür ederim. Bundan sonraki sürecimiz değerli büyüklerimizin verdiği desteği sürdürerek bundan sonra Eskişehirspor'u daha iyi yönetilebilir hale getirmek. İnşallah taraftarımız ve camiamızla Eskişehirspor'u layık olduğu yerlere getirmeye çalışacağız. Bunda en büyük görev taraftarımıza düşüyor. Beni perşembe günü eski başkanlarımızdan Yılmaz Sezer aradı. Yeni yönetimimizi tebrik etti. Eskişehirspor'un zor bir süreçten geçtiğini kendisi ifade etti. Bundan sonra Eskişehirspor'un alt yapısının futbolcu fabrikası olması yönünde elinden geleni yapacağını bize iletti. Önümüzdeki aydan itibaren alt yapımızın A'dan Z'ye bütün yapılacak harcamalarının tamamını Yılmaz Sezer karşılayacak. Bundan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Yalçın: “Taraftar savaşan bir takım görecek”

Eskişehirspor'un yeni Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise taraftarların savaşan, mücadele eden bir takım görmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek, "Hepiniz biliyorsunuz, Eskişehirspor yeni bir yapılanma sürecine girdi. Yeni bir yönetim, yeni bir hoca geçen seneden kalan bir takım. Biliyorsunuz finalde kaybedilmiş bir şampiyonluk var geçen sezon. Bu sezon transfer yasağı var. Biz görevi kabul ederken, transfer yasağı olduğunu bilerek kabul ettik. Mevcut kadroya güvendiğimiz için böyle bir görevi ekip olarak kabul ettik. O yüzden bu bizim için bahane olmayacak. 'Transfer yasağı vardı' gibi bir bahane sunmamız mümkün değil. Çünkü biz bunu bilerek kabul ettik. Yeni dönem için özellikle yeni bir yönetim sorunları çözmeye çalışan bir yönetim. Biz yeni bir ekip olarak buraya geldik. En büyük ihtiyacımız olan tabi ki taraftar. Yani size önümüzdeki dönemde çok ihtiyacımız olacak diye düşünüyoruz. Geçen seneki mevcut kadrodan da kaybettiğimiz bazı oyuncular var ama biz teknik ekip olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Yani size tribünlere geldiğiniz zaman görmek istediğiniz, mücadele eden, savaşan, yani sahada her şeyini veren bir oyuncu grubu izletmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Yönetim, taraftar, oyuncu birlikteliğini kurabilirsek önümüzdeki sezon bizim için iyi olabilir” ifadelerini kullandı.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından takımın Süper Lig'e çıkması için dua edildi.

Mustafa Köken - Çağatay Gür



