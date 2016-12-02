Sağlıkta engelleri kaldırıyoruz projesi kapsamında maçı izlemeye gelen ve aynı zamanda Eskişehirspor’da çalışan yürüme engelli Burak Sakcı, maç öncesinde sahaya çıktı. Orta yuvarlağa kadar giden Sakcı, kırmızı-siyahlı taraftara üçlü çektirdi. Takımını yalnız bırakmayan Eskişehirspor taraftarı ise Burak Sakcı’ya destek vererek ‘Eskişehir sevgisi engel tanımaz’ diye hep bir ağızdan bağırdı. Ayrıca, Eskişehirspor’da sahaya “Engel olma destek ol” pankartıyla çıktı.

Öte yandan Burak Sakcı maçı kendisi için ayrılan yerden izlerken, Eskişehirspor’a 90 dakika desteğini esirgemedi. Eskişehirsporlu oyuncular da attıkları gollerden sonra engellilere koşarak onlara moral verdi.

Kadir Arslan - Mustafa Kaplan