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Eskişehirspor suç duyurusunda bulundu

TFF 1. Lig'in 8. haftasında oynanan Göztepe-Eskişehirspor maçında çıkan olaylar nedeniyle Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal ve oyuncular, suç duyurusunda bulundu.

Eskişehirspor suç duyurusunda bulundu

23 Ekim 2016 23:56

Maçtaki olaylar Göztepe’nin 2-1 öne geçmesi ile başladı. Pozisyon öncesinde Eskişehirspor'un faulünün verilmediğini belirten Eskişehirspor cephesi, gol sonrası sahaya atlayan Göztepe taraftarlarını gerekçe göstererek maç bitmeden soyunma odasına çekilmişti. Çıkış tünelinde polislerin oyuncuları copladığı öne sürülürken, Göztepe taraftarının da tünel üstünden Eskişehirsporlu oyunculara saldırdığı iddia edildi. Olayların ardından Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal ve oyuncular, İzmir Savcılığına giderek şikayetçi oldu.
İHA muhabirine telefondan açıklamalarda bulunan Başkan Ünal, "Şu anda şikayetimizi İzmir Savcılığına yaptık. Taraftarların sahaya atlaması sonrası güvenlik nedeniyle oyuncuları sahadan çekmiştik. Fakat oyuncularımız koridorda polislerin coplu müdahalesi ile karşılaştı. Bunun yanında Göztepeli taraftarlar tünelin üstüne çıkarak, oyunculara saldırdı. Şu an tüm oyuncularım yanımda ve suç duyurusunda bulunduk. Biz oraya savaşa değil, maç oynamaya gittik. Polisin coplu müdahalesine anlam veremedim. Güvenli olacağını düşünerek tünele girmiştik. Tüm Eskişehirspor camiasına geçmiş olsun. Yaşananlardan ötürü üzgünüz" dedi. 

Mehmet Sıddık Yeşilırmak

Etiketler: eskişehirspor, Göztepe-Eskişehirspor maçı, suç duyurusunda bulundu


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