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Eskişehirspor taraftarı ikinci şoku maç girişinde yaşadı

Ümraniyespor maçı için güzergah olarak kullandıkları Sakarya'nın Pamukova ilçesi yakınlarında saldırıya uğrayan Eskişehirspor taraftarlarının maç girişinde yaşadıkları sıkıntılar amatör kameralara yansıdı.

Eskişehirspor taraftarı ikinci şoku maç girişinde yaşadı

27 Eylül 2016 10:55

Takımlarını Ümraniyespor - Eskişehirspor maçında yalnız bırakmamak için yollara düşen yüzlerce Eskişehirspor taraftarı, Pamukova İlçesi'nden geçerken Afyon'a seyir halinde olan ve Sakaryaspor'lu bir grup taraftarın saldırısına uğradı. Olayda birçok otobüs zarar görürken, 7 kişi de yaralandı. Olayın ardından yaklaşık 200 Eskişehirsporlu, güvenlik nedeniyle Eskişehir'e gönderilirken, deplasmana ulaşan birçok taraftar henüz saldırı şokunu atlatamamışken bir şok daha yaşadı. İddialara göre bir polis memuru maç girişi sırasında taraftarlara, "Sizinle uğraşıyoruz bir de, adam akıllı girin maça" dedi. Taraftarlar bu tepki üzerine şok olurken, polis memuru ile konuşmak istediler. Bu sırada itişmeler yaşanırken, olaya diğer polisler de müdahil oldu. Taraftarlar kendilerine cop ile vurulduğunu belirtirken, bir taraftarın burnundan ve başından yaralandığını gösterir fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. Çoğu taraftar duruma tepki gösterirken, kendilerinin terörist olmadığını söylediler.

Basına da müdahale edildi

Öte yandan taraftar ve polis arasındaki tartışma amatör kameralar tarafından kayıt altına alınırken, bir polisin görüntü çeken basın mensubuna da müdahale ettiği görülüyor. Olayın stat dışarısında yaşanmasına rağmen polisin basın mensubuna cevabı ise, "Burası basın girişi değil" oluyor. Kısa süre stada alınmayan taraftarlar, olayların yatışmasıyla birlikte tribünlerdeki yerlerini aldı. 

Mehmet Sıddık Yeşilırmak 

Etiketler: Eskişehirspor taraftarı, Pamukova, Ümraniyespor


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