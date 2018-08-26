Eskişehirspor Teknik Direktörü Çapa’dan lisans isyanı

Spor Toto 1. Lig’de üçüncü hafta müsabakaları kapsamında Gençlerbirliği ile Eskişehirspor takımları karşı karşıya geldi. Müsabaka Başkent temsilcisinin 5-0’lık üstünlüğü ile sonlanırken, maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, kulüp yöneticilerinin duyarsız tavırlarına tepki gösterdi.

Maçın bu şekilde sonuçlanmasının sürpriz olmadığını ifade eden Çapa, “Bunun bu şekilde olacağı belliydi. Çünkü önceki oynadığımız iki karşılaşmada da bu yana 11 kişiyle 90 dakikayı tamamlayamadık. Oyuna konsantre bir şekilde başladık. Duran toptan gereksiz bir gol yedik. Nobre’yi tüm Türkiye biliyor. Gerekli önlemleri de almak için oyuncularımıza söyledik ama tecrübenin kurbanı olduk birinci golde. Bir yerden sonra final paslarında tecrübesizlikten kaybediyorsunuz. İkinci devre kırmızı kartı gördükten sonra da zaten maç tamamen koptu. Ona rağmen yediğimiz gollere bakınca 5 golün 3 tanesini biz verdik. Bu seviyede bu kadar hata yaparsanız rakipler affetmez. Bu kadar genç arkadaşı bir arada oynatırsanız, hatalar olacaktır. Mücadele anlamında yapabileceklerinin en iyisini yaptılar” ifadelerini kullandı.

“Futbolun şakası olmaz”

Takımdaki lisans problemine kulüp yöneticilerinin duyarsız kalmasından dert yanan Çapa şu açıklamada bulundu:

“Yalnız bu şekilde gidemez. Sonuçta üçüncü haftayı geride bıraktık. Sezon başında belirli bir parola ile başladık ama şu an 8 puan rakiplerin gerisindeyiz. Halen hayal kuruyoruz. Çünkü biz hayatta değiliz, üç gün sonra hayatta olup olmayacağımız belli olacak. Ama Halen şampiyonluk sevdası ile kendi kendimizi oyalıyoruz. Şu anda Acile gittik durumuzun ne olduğu belli ama bize ‘tatlı yemeyin’ diyorlar. Önce biz bir hastalıktan kurtulalım, önce bir ayakta kalalım, önce lisans işini çözelim, sonra bazı şeylerden bahsederiz. İnsanların duyarsız kalması beni şaşırtıyor. İnsanlar işin ciddiyetini kavrayamıyor. Futbolun şakası olmaz. Çıkmak çok zor, aşağı inmek çok kolay. Eskişehirspor ve Gençlerbirliği Süper Lig'e yakışan iki takım ümit edelim ki üç gün sonra Eskişehir olacak ya da bundan daha acı senaryolar devam edecek. Yetkili olan kişiler bu saatten sonra gerekli sorumluluğu almak zorundalar. Biz de belli bir süre sonra başka bir yerde çalışırız ama camia ne olacak. Takıma bu kadar bağlı olan insanlar ne yapacak bilemiyorum. İnsanların sevdasını ellerinden almaya kimsenin hakkı yok. Ümit ederim ki önümüzdeki günlerde olumlu şekilde gelişir, biz de önümüzdeki haftadan itibaren sahaya çıkarken 31 hafta da kalsa en azından bir hedef belirleriz ve o doğrultuda çalışırız.”

Seyid Fatih Poyraz

