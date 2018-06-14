Diğer
Kategoriler

Eskişehirspor Ümit Özat ile görüştü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un, Ümit Özat ile teknik direktörlük konusundaki görüşmesinden bir sonuç çıkmadı.

Eskişehirspor Ümit Özat ile görüştü

14 Haziran 2018 14:48

Geçen sezon Yılmaz Vural ile son haftalarda aldığı sonuçların ardından lige tutunan Eskişehirspor, kongrede tekrar başkanlığa Halil Ünal’ın seçilmesinin ardından çalışmalarına başladı. Ligin sonunda Yılmaz Vural’dan boşalan teknik direktörlük konusunda Eskişehir ekibi, geçen yıl Gençlerbirliği’ni çalıştıran Ümit Özat ile görüşmelere başlamıştı. Bugün öğle saatlerinde Vali Hanefi Demirkol Tesislerine gelen tecrübeli çalıştırıcı, yaklaşık 2 saat boyunca Başkan Ünal ile görüştü. Görüşmelerin ardından Ümit Özat’ın imza atması beklenirken, tecrübeli çalıştırıcı ise apar topar tesislerden ayrıldı. 

Ardından açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, “Bir takım hangi ligdeyse şehir de o ligdedir. Çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz ve bayramın ardından hız kazanacağız. Hedefsiz bir Eskişehirspor düşünülemez. Bu kulübün anlı şanlı bir tarihi var. Çok büyük bir takımız ve layık olduğumuz yere döneceğiz. Bunun için de şampiyon bir kadro kuracağız. Sıfırdan elbirliği ile kadro kuracağız. Bizi şampiyon yapacak bir teknik adama ihtiyacımız var. Ümit Özat ile de görüştük. Ona da hedeflerimizden bahsettik. Diğer hocalarla da hali hazırda görüşüyoruz. Alt yapıdan oyuncularımız yetişiyor. Ligi bilen oyunculara da ihtiyacımız var. Mevcut takıma takviyeler mutlaka yapacağız. Avrupa takımları bu kente gelecek, stadımız eskiden olduğu gibi daha da şenlenecek” ded 

Kadir Arslan - Burak Tekin - Barış Gençyılmaz

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç