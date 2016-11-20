Sazova mahallesinde yapılan yeni stadyumdaki ilk maçına çıkan Eskişehirspor’u taraftarı da yalnız bırakmadı. Geçen sezon Süper Lig’de yaşananlardan dolayı ceza alarak bu sezon takımlarını yalnız bırakmak isteyen taraftarlar, Yeni Malatyaspor karşılaşması ile tribünlerdeki yerlerini aldı. Yeni stat açılmadan önce bir maçını da Ankara’da oynamak zorunda kalan kırmızı-siyahlılar, 33 bin kişilik stadın büyük kısmını doldurmayı başardı. Yapımı devam eden kapalı otoparktan dolayı stat etrafında yoğun trafik oluşurken, taraftarlar maç başladıktan sonra da stada girişlerini sürdürdü.