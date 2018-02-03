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Eskişehirspor'da Denizlispor maçının hazırlıkları tamamlandı

Eskişehirspor, Denizlispor mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı.

Eskişehirsporda Denizlispor maçının hazırlıkları tamamlandı

03 Şubat 2018 23:28

Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Eskişehirspor, şanssızlığını Denizlispor mücadelesi ile kırmak istiyor. Spor Toto 1. Lig’in 20.haftasında yarın Denizlispor ile karşılaşacak olan Kırmızı Şimşekler, hazırlıklarını Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleşen ter antrenmanı ile tamamladı. Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz yönetiminde yaklaşık 50 dakika süren antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. 5’e 2 pas çalışmasının ardından, soğuma hareketleri ile çalışmalar son buldu. Eskişehirspor, bugün öğlen saatlerinde karayolu ile Denizli’ye hareket edecek.

 

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