Eskişehirspor'da kale emin ellerde

Yaşadığı ekonomik darboğazdan bir türlü çıkamayan Eskişehirspor, sezon başından bu yana transfer yasağı ile de mücadelesini sürdürüyor. Bu dönemde mevcut kadroyu korumaya çalışan Eskişehirspor yönetimi, altyapıya olan ilgisini de arttırdı. Kaleci Boffin'in Antalyaspor'a gitmesiyle kaleyi Kayacan Erdoğan devralırken, başarılı eldivenin yedekliğini ise Gökhan Siverek üstlenecek. Manisaspor ile oynanan hazırlık maçında kalede yer alan Gökhan Siverek, as kalecileri aratmadı. Net gol pozisyonlarını engelleyerek hazırlık maçında bile olsa güzel bir performans ortaya koyan Siverek, iyi bir başlangıç yaptığını söyledi.

Teknik Direktörlüğe Sergen Yalçın'ın gelmesiyle takımın ivme kazandığını belirten 25 yaşındaki kaleci Siverek, "Hazırlık maçında şans buldum. Çok şükür o maç da güzel geçti. Bunu lige yansıtmak lazım. Ligde daha güzel şeyler olacak. İnşallah bu iyi bir başlangıç oldu. Sergen hocanın gelmesiyle birlikte daha güzel bir ivme kazandık. Kaleci antrenörümüz Levent hoca sayesinde de daha fazla çalışma fırsatı yakalıyoruz. Bunu tabii maçlara da yansıtmaya çalışıyoruz. İnşallah bunu lige de yansıtacağız. Güzel bir ortam var. Ligde de güzel işler yapacağız. Tabii ki yürekten oynamak lazım. Yürekten oynamadıkça başarı gelmez. Yürekten oynamaya çalışıyoruz. İnşallah sezon içinde de bu şekilde devam edecek. Taraftarımız bizi sonuna kadar desteklemeye devam etsinler. Ligde bu takım ve bu arkadaşlarla çok güzel işler yapacağız. İnşallah hep birlikte, yönetimimizle, hocalarımızla, takım arkadaşlarımız ve taraftarımızla çok güzel işler yapacağız" dedi.

Siverek, Türkiye’de Galatasaray’ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera’nın beğendiği kaleciler arasında olduğunu ve örnek aldığını dile getirdi.

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Kadir Arslan