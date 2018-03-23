Eskişehirspor'u bekleyen 16 dosya daha var

FİFA'da bekleyen ve puan silme cezası bulunan 6 dosyayı kapatan Eskişehirspor, geçici olarak bir nefes aldı. Çünkü Kırmızı Şimşekler'den alacağı bulunan yabancı oyuncuların ve kulüplerin FİFA'ya müracaatı devam ediyor. Bugün yapılan değerlendirme toplantısında konuşan Başkan Vekili İsmail Ilgaz, 16 dosya ile karşı karşıya kaldıklarını anlattı. Süresi gelen dosyalar ile ilgili girişimlerin devam ettiğini belirten Ilgaz, puan silme cezasının alınmaması için tüm imkanların kullanılacağını ifade etti.

"Geride kalan 16 tane daha yabancı oyuncularla ilgili dosya var"

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde basın mensupları ile bir araya gelen Eskişehirsporlu yöneticiler, göreve geldikleri 3-5 ayı değerlendirdi. Değerlendirme sırasında Eskişehirspor'un gelir ve giderlerini açıklayan Başkan Vekili İsmail Ilgaz, "Geldiğimizde takımdaki hemen hemen tüm topçular alacağa yönelik ihtarname çekmiş ve son ödeme tarihleri gelmiş. Anında kaynak bulamazsanız elinizdeki topçuların birçoğu gitmek üzere yani kısaca bir kriz var. Geldiğimizde gördüğümüz manzara buydu. Hemen operasyona başladık. İhtarname çeken oyuncuların hemen hemen hepsinin alacakları ödendi. Takıma da bir moral geldi. Yine ana hatlarıyla anlatıyorum, 3-5 aylık süreçte yönetim 17 milyon 225 bin lira kaynak bulmuş. Eskişehirspor yönetiminin kendi arasında bulduğu para, 6 milyon 110 bin lira. 11 milyon 760 bin lira takımdaki oyunculara ve eski oyunculara ödeme yapıldı. 6 tane FİFA'da bekleyen, aciliyeti bulunan ve puan silme riski ile karşı karşıya kaldığımız futbolculara para ödedik. Bunlara da peşin peşin ödemedik. Menajerler, avukatlar ve futbolcular ile bire bir görüşme yaptık. Şartlarımızı söyledik, iskonto yaptık, kısmen peşin ödedik, kısmen de vade yaparak ikna ettik. Bu 6 oyuncu ile puan silme riskini ortadan kaldırdık. Ama bitmiş değil. Geride kalan 16 tane daha yabancı oyuncularla ilgili dosya var. Bunların da sırası geldikçe görüşmelerimiz yapılıyor" dedi.