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Eskişehirspor'un 3 puanı silinecek

Eskişehirspor Teknik Direktörü Alpay Özalan'ın takımı sahadan çekmesinin ardından tatil edilen Göztepe maçı sonrası, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kırmızı-siyahlı kulübün 3 puanını sileceği belirtildi.

Eskişehirsporun 3 puanı silinecek

24 Ekim 2016 00:01

TFF 1. Lig’in 8. hafta maçında Eskişehirspor’u konuk eden Göztepe, 90. dakikada skoru 2-1 yapan golü kaydetti. Bu sırada bir pozisyona sinirlenen rakip takım teknik direktörü Alpay Özalan, oyuncularını sahadan çekti. Eskişehirli futbolcuların yaklaşık 30 dakika sonra tekrar sahaya çıkmasına rağmen, hakem Serkan Tokat soyunma odasından çıkmadı ve maçı tatil etti. Bu yaşanan olay sonrası TFF'nin Futbol Disiplin Talimatı'nın 1. Fıkrasının (a) bendine göre Eskişehirspor'un 3 puanını sileceği ve müsabaka için yapılan tüm masrafların da kulüpten tahsil edeceği kaydedildi.
Eskişehirspor, sahadan çekilmesi sonucunda 3-0 hükmen mağlup sayılacak. 


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