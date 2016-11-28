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Eskisini bıraktı yenisini çaldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Suriye uyruklu kadının bir işyerinden bebek arabası çalma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Eskisini bıraktı yenisini çaldı

28 Kasım 2016 18:45
Eskisini bıraktı yenisini çaldı - Tıkla İzle

Olay İnegöl Sarraf Çarşısı’nda faaliyet gösteren bir bebek mağazasında meydana geldi. Saat 15.00 sıralarında işyerine gelen bir kadın, bebeğinin bulunduğu bebek arabasıyla birlikte, işyerinin hemen yanında sergilenen yeni bebek arabalarını inceleme başladı.

Hepsini inceleyen kadın, bebek arabalarından birini seçerek, bebeğini de o araca oturttu. Kadın hırsız, eski bebek arabasını bırakarak kayıplara karıştı.

Akşam saatlerinde arabaları içeri aldıklarında bir bebek arabasının eksik olduğunu fark eden dükkan sahibi Süleyman Yavuz, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Emniyet ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan kadını bulmak için tahkikat başlattı.


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