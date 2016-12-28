İki sezondur ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Özer karakterine hayat veren Hakan Karahan için serüven bitti.

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ayrılık rüzgarları esiyor. Oktay Kaynarca'nın başrolde canlandırdığı Hızır karakteri, sezon başından bu yana aranan haini bularak öldürdü.

"YOLUN AÇIK OLSUN"

Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca da sosyal medya hesabından Hakan Karahan'a "Yolun açık olsun" diyerek veda etti.