Eskort site yöneticisi 1 kişi tutuklandı

2 gün önce Samsun merkezli 2 ilde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 35 kişi gözaltına alınmıştı. Samsun Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinde ilan vererek para karşılığı fuhuş yapan kadınlara ve bu sitelerin yönetici ve sahiplerine yönelik yaklaşık 2 ay önce çalışma başlatmış ve yapılan çalışmalarda, eskort sitesi ve yöneticilerinin Mersin'de yaşayan N.Ö., İ.Ç. ve N.Ç. olduğu tespit edilmişti. Polisin yaptığı araştırma sırasında şüphelilere ait eskort sitesinde kayıtlı olan 100'ün üzerinde kadının fuhuş yaptığı belirlendi. Eskort site yöneticisi oldukları iddia edilen N.Ö., İ.Ç. ve N.Ç. adındaki şüpheliler ekipler tarafından 2 gün önce yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen şüphelilerden İ.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.Ç. mahkemece, N.Ö. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 dizüstü bilgisayar, 5 cep telefonu, 1 tablet, 2 masaüstü bilgisayara ait hard disk, 2 harici bellek, 4 USB bellek, 6 banka kartı ile suçtan elde edildiği düşünülen 1 adet lüks otomobil ve çeşitli banka hesaplarında bulunan yaklaşık 160 bin lira paraya mahkeme kararı ile el konulmuştu.

Şahin Binici