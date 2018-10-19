Eşlerin arasına 'vize' girdi

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde esnaflık yapan Ramazan Akbaş (36), 5 ay önce gezmek amacıyla gittiği Afganistan'da ilk görüşte aşık olduğu Fahime Nazari ile Afganistan kanunlarına göre düğün yaparak evlendi. Eşine vize alamadığı için Türkiye'ye getiremeyen Akbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Akbaş haftada eşiyle haftada sadece bir kez telefon ile görüşebiliyor.

26 Mayıs'ta Afganistan'a giderek Fahime Nazari eşimle resmi nikah kıydığını ifade eden Ramazan Akbaş, "Orada bir ağabey vesilesi ile bu işleri hallettik. Ailem ve etrafımdakiler sayesinde nikahımızı aldık. Eşimle beraber 20 gün Afganistan'da kaldım. Ben Türkiye'ye döndüm. Eşimi vize konusundan dolayı getiremedim. Vize verilecek dediler, vize onaylanmadı. Cumhurbaşkanımızdan vize konusunda yardımlarını istiyorum" diye konuştu.