Eşlerin 'hileli, tuzaklı' zayıflama yarışı

Yavuz Koç, eşinin yiyeceği ekmeğin gizlice gramını artırıyor, Burcu Koç ise eşinin zaafı olan yiyecekleri mutfak masasına bırakıyor. Tüm bunlara rağmen toplam 140 paket margarin kadar yağ eriten çift, hedeflerine ulaşmak için gün sayıyor.



Manisa’da yaşayan 33 yaşındaki optisyen Yavuz Koç, bir gün 1 yaşındaki oğlu Yağız’ı kucağına almak istedi ancak göbeği eğilmesine engel oldu. Zayıflamayı kafasına koyan Yavuz Koç, İzmir’de diyetisyenlik yapan Deniz Zünbülcan’a ulaştı. Yavuz Koç’a, yine kilo problemi yaşayan eşi 32 yaşındaki Burcu Koç da katıldı. İkili, daha çok kilo vermek için zaman zaman birbirlerine hile yaptı, zaman zaman da tuzaklar kurdu. Buna rağmen Burcu Koç, 7 ayda 15 kilo vererek 90 kilodan 75 kiloya düştü. Yavuz Koç ise yine 7 ayda 20 kilo vererek 130 kilodan 110 kiloya ulaştı. İkisinden 140 paket margarin kadar yağın eridiğini belirten Koç çifti, hile ve tuzaklara rağmen hedefledikleri kiloya ulaşacaklarını söyledi.

"Onu geçmek için her formülü deniyorum"



Kilo verdikten sonra hayatlarında pek çok şeyin değiştiğini ifade eden Yavuz Koç, "Kıyafetlerimiz, hareketlerimiz değişti. Dükkanıma gelenlerin ‘Yavuz çok değişmişsin’ demeleri beni daha da motive etti. Hedefim toplamda 40 kilo vermek. Tabii bu süreçte eşimden daha fazla kilo vermek için bazı hileler de yaptım. Normalde tam tahıllı ekmek yiyoruz. Bir gün tahıllı ekmeği markette bulamadım. Başka bir ekmek aldım ve onun da ölçüleri farklıydı. Deniz Hanım’a sordum, o da yaklaşık 100 gram yememizi önerdi. Evde ciddi bir rekabet halinde olduğumuz için eşimin yiyeceği ekmeğin gramını 140 gram olarak tarttım. Kendime de 100 gramlık ekmek hazırladım. Eşim ‘bu ekmek bana çok fazla geldi’ dedikçe ben de ‘hayır, bitirmen gerekiyor’ dedim. Çünkü ondan daha fazla kilo vermem gerekiyordu. Sonradan yaptığım hileyi söyledim. O biraz bozuldu ama benim için durum eğlenceliydi. Bir gün de misafirliğe gitmiştik. Bize tatlı ikram ettiler. Eşim, ben tatlı yersem onun da yiyeceğini söyledi. Ben de yiyeceğimi söyledim. O yarısını yedi ama ben yemedim. Onu geçmek için elimden gelen bütün formülleri deniyorum. Bazen de canım lahmacun çekiyor. Dayanamayıp Deniz Hanım’a soruyorum ama ‘eşime sakın söylemeyin bilmesin’ diyorum" diyerek yaşadıklarını anlattı.

"Mutfağa çikolata bırakıyorum"



Önümüzdeki süreçte 5 kilo daha vermek istediğini belirten Burcu Koç ise "Yıllardır kilo problemimiz vardı. 90 kiloyla hamile kalmıştım. Lohusalık dönemi sonrasında çocuğumun altını temizlerken bile zorlanıyordum. Tatlı krizlerim oluyordu. Gece yarısı tatlı yiyordum ve kendime engel olamıyordum. Bu durum beni daha da çıkmaza sokuyordu. Deniz Hanım’ın verdiği yiyeceklerle nasıl kilo verdiğimizi anlayamadık" diye konuştu.

Kendisine sık sık hile yapan eşine tuzak kurduğunu kaydeden Burcu Koç, "Eşim bana hile yaptı ama o da makarna zaafı olduğunu unuttu. Ben de ölçüme yakın günlerde ona makarna yapıyorum. Bazen mutfağa çikolata, kurabiye bırakıyorum. Dayanamayıp yiyor" dedi.

Her şeyi yiyerek zayıfladılar



Diyetisten Deniz Zünbülcan ise çiftin zayıflama süreçleri hakkında şunları söyledi:

"Kasım ayından bu yana bir evden 35 kilo çıktı. Yani Yavuz Bey ve Burcu Hanım 140 paket margarine 'elveda' dedi. Çiftimiz zayıflama sürecinde aslında her şeyi yiyebildiler. Lahmacun da yediler, semizotu da yediler. Makarnamız, sebze yemeğimiz, salatamız, yoğurdumuz vardı. Diyette baharatlardan faydalandık. Ceviz, hurma ve kakaodan tatlılar yaptık. Yani her şeyi yiyerek zayıfladık. Bu süreçte aralarında tatlı çekişmeler de oldu. Çift olarak, iki arkadaş olarak, iki elti olarak gelindiğinde arada tatlı çekişmeler oluyor. Bu da başarımızı artırıyor ve kişiler daha da motive oluyor."

Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri