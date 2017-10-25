Esme teyzenin tek bacağı ile yaşam mücadelesi

Dizindeki kireçlenme şikayeti ile 5 yıl önce İstanbul’da doktora giden Esme Sevme, o günden bu zamana kadar tek bacağı ile yaşam mücadelesini devam ettiriyor. İlçenin Yanlızdam Tekkeköyü Yukarı Mahallesi’nde tek katlı evlerinde eşi Mehmet Sevme ile yaşayan Esme Sevme, 2013 yılında yapılan ameliyat sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. 110 kilo ağırlığındaki Esme Sevme’nin en büyük yardımcısı olan 65 yaşındaki eşi Mehmet Sevme, tüm işlerinde kendisine yardımcı oluyor ve o olmazsa Esma Sevme tek başına kendi işini göremiyor. Doktor B.Ş. tarafından ameliyat edilen Esme Sevme’nin tek isteği kendini bu hale getiren doktorun ceza alması.

Dizlerindeki kireçlenme nedeniyle 5 yıl önce doktora gittiğini söyleyen Esme Sevme, “Beni özel hastanede ameliyat ettiler. Ameliyatın hemen gecesinde ayağımda çok aşırı derece yanma hissettim. Varis çorabı giydirmiş doktor bey bana ameliyat sonrası, ben çok rahatsız olduğumu söyledim görevli hemşirelere fakat onlar ‘doktor bey olmadan çıkartamayız’ dediler. Bacağımın su topladığını gördüm ve ısrarla çorabı çıkarmalarını istedim. Sabaha kadar hastanede çok acılı bir şekilde doktoru bekledim. Doktor geldi. Durumumu anlattım, ayağımı hissetmediğimi söyledim kendisine. Öğlene doğru ayağım iyice soğudu. Doktor iyi olacağımı söyledi. 12 Aralık 2013’te ilk ameliyat oldum. 1 Ocak 2014 günü de ayağımı kesti. Doktor bana ‘kılcal damarı kestiğini, böyle işin başına ilk defa geldiğini’ söyledi. Biz durumu aile olarak gerekli yerlere şikayette bulunduk. Şikayet sonrası bizi aramaya başladı ve şikayeti geri almamızı söyledi. Ben muayene olmaya gittim fakat direkt beni ameliyat etti. Özel bir hastanede 3 bin 500 TL o zamanın parasıyla bizden ücret alarak doktor ameliyatımızı gerçekleştirdi. Sonra da ‘Aldığım parayı geri vereyim, şikayetinizi geri alın’ dedi. Bizler de kabul etmedik. Doktor hatası yüzünden bacağımı kaybettim ve yaşamam gerçekten çok zor. 5 yıldır tek bacağımla eşim ve komşularımın yardımıyla yaşamaya çalışıyorum. Gerçekten çok mağdurum. Beni bu hale getiren doktorun ceza almasını istiyorum. Ancak içim öyle rahat edecek. Evden çıkamıyorum, hasta olduğumda ambulansla hastaneye gidiyorum” dedi.

Hayatlarının alt üst olduğunu ifade eden Esme Sevme’nin eşi 65 yaşındaki Mehmet Sevme ise “Doktor kesinlikle suçludur. Artık eşimin bacağını getirme şansı yok. Doktordan en azından bizleri mağdur ettiği için tazminat alacağız. Mahkeme süreci konu ile ilgili devam ediyor. 'Tazminatı kesinlikle alacağım' diyor ailemizin avukatı. Allah’ım kimseyi bu hale getirmesin. Gerçekten yaşantımız son 5 yıldır çok zor” diye konuştu.

Bacağı kesildikten bu zamana kadar çok mağdur kaldığını söyleyen Esme Sevme’nin komşusu Gülizar Başoda, “Arkadaşımla birlikte bu mahalleye gelin geldik. Bacağı kesildikten sonra eşi olmadığı zaman ben ona yardımcı oluyorum. Her türlü temel ihtiyacını karşılamaya çalışıyorum. İşi gerçekten çok zor. Günde 2-3 kez geliyor ve kendisine moral vermek için sohbet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ahmet Altay