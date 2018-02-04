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Esnaf aracı içerisinde silahla vuruldu

Malatya'da bir esnaf, aracı içerisinde tartıştığı şahıs tarafından silahla vurularak yaralandı.

Esnaf aracı içerisinde silahla vuruldu

04 Şubat 2018 13:09

Olay, gece yarısı Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Saray Mahallesi'nde kıraathane işleten M.Ç. (47), iş yerini kapattıktan sonra Atatürk Caddesi'nde aracında konuştuğu O.E. ile tartışmaya başladı. Tartışma büyürken, O.E. yanında bulunan silahla M.Ç.'yi vurarak yaraladı. O.E. daha sonra yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan M.Ç., ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede araç içerisinde bir adet boş kovan bulunurken, olayla ilgili tahkikat sürüyor. 

Hasan Eryılmaz
 

 

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