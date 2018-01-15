Esnaf için vergi dairesi tarihe karışıyor

Hükümet esnaf ve sanatkarın iş yükünü kolaylaştıracak ve ekonomiye katkı sağlayacak önemli bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Bilindiği gibi gelişen teknoloji ile birlikte vatandaşlar artık birçok devlet işlerini internet üzerinden kolaylıkla halledebiliyor. E-devlet portalında en kısa, kolay ve güvenli bir şekilde devlet hizmetlerine ulaşabilen vatandaşlar, online olarak ve sıra beklemeden dakikalar içerisinde işlemlerini kolayca yapabiliyor. Zaman kaybı yaşamadan tüm işlemlerin tek bir şifre ile yapılacağı sistem ile esnaf için vergi dairesi de tarihe karışacak.

“Bu sene sözümüzdür”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunda düzenlenen "Defter Beyan Sistemi" tanıtım toplantısında konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Artık hiçbir işlem için vergi dairesine gitmeyeceksiniz. Artık vergi dairesindeki bütün iş ve işlemlerinizi internet ortamında yapabileceksiniz. Bu sene Bakanlık olarak sözümüzdür, vergi dairelerinde artık gidip de kağıt ortamında iş yapmak, vergi dairelerinden yazı almak devrini de kapatıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

‘Torba yasa’da açıklanmıştı

Eylül ayında torba yasa tasarısına ilişkin verilen bilgilerde de, vergi dairelerince mükellefle yapılan her türlü işlemin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine imkan veren yetki düzenlemesine gidildiği belirtildi.

Tüm işlemler elektronik ortamda yapılabilecek

Söz konusu düzenleme ile Maliye Bakanlığı e-devlet uygulamalarında yeni dönemin öncüsü sayılabilecek bir uygulamayı başlatıyor. Mükellefler vergi dairesine gitmeden bütün işlemlerini elektronik ortamda yürütebilecek.

Esnafa büyük kolaylık

Söz konusu düzenleme hayata geçtiğinde kamu hizmeti alan esnafın, fiziksel olarak ilgili kuruma gitmesine gerek kalmayacak ve böylece internet üzerinden yapılan işlemlerde sıra beklemesi gerekmeyecek.

e-devlet sistemi sayesinde yazılım kontrolleri ile insan kaynaklı hatalar da en aza indirilebilecek, hata olsa bile tespiti ve telafisi daha kolay ve hızlı olacak. İş ve işlemlerde oluşabilecek her türlü suiistimal ihtimali de asgari seviyeye indirilecek.

Kaynak: Yenisafak