Edinilen bilgilere göre olay, 4 Kasım tarihinde Sultanbeyli’de yaşandı. Silahlı 3 şahıs kuyumcuya girerek, kuyumcu A.D.’den altınları istedi. Hırsızların silahlı tehdidi üzerine kuyumcu A.D., 1 kilo 200 gram ağırlığında altını hırsızlara verdi. Bu esnada kuyumcunun esnaf arkadaşları soygunu görerek müdahale etmeye çalıştı. Sopa ve çekiçle soyguncuların üzerine yürüyen esnaflardan biri yaralandı. Yaralı esnaf, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

O anlar kamerada

Kuyumcuda yaşanan soygunun kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde silahlı ve maskeli 3 soyguncu kuyumcuya giriyor. Kuyumcuyu yere yatıran zanlılar, altınları alarak dışarı çıkıyor ancak bu sırada hiç beklemedikleri bir tepki ile karşılaşıyor. 3 esnaf, elinde sopa ve çekiçle zanlılara direniyor. Panikle kuyumcudan çıkan soygunculardan bir tanesi ateş ediyor ve esnaflardan birini vuruyor. Diğer bir esnaf elindeki çekici kuyumculara atarak kurşunlardan kaçmaya çalışıyor. Soyguncular ise kaçarak kayıplara karışıyor.

Cenk İşver



