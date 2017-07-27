Esnaf ülkemizin gücüdür

Esnaf ve Sanatkârlar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Erkan, ekonominin itici gücü olan Esnafımızın birçok alanda rekabet gücünün artırılması için hayata geçirilen çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti.

Güçlü Esnaf, Güçlü Ekonominin Teminatıdır

Genel Müdür Erkan, “Sayıları 1,7 Milyona ulaşan Esnaflarımız ve Sanatkârlarımız, emeği ve alın teri ile bu Ülkenin harcı olmuştur. Son veriler ışığında ülkemizdeki işletmelerin %65’ini esnaf ve sanatkârlarımız temsil etmektedir. Bu da istihdam verileri açısından toplam istihdamın %73’ünü içermektedir. İşyerinde hem işveren, hem de işçi gibi çalışan esnaf ve sanatkârlar temel ekonomik aktörlerdir. Esnaf ve sanatkârımızın küreselleşmeden kaynaklanan yüksek rekabete, uyum sağlayamama, genişleme hedeflerine yönelik sermaye yetersizliği, tüketici tercihlerine uygun modeller geliştirememe, işbirlikleri oluşturamama gibi sorunlarla karşı karşıya kaldıklarının farkındayız. Bu nedenle, Esnaf ve sanatkârlarımızın, sorunlarını her daim takip ederek, birçok yeniliği hayata geçirmekteyiz.

Mikro ekonomik verimliliği artırılması açısından, önceliğimiz faiz oranlarının iyileştirilmesi ile ilgili oldu. 2000’li yıllarda , %47 faiz oranları ile kredi kullanılırken, bu oranlar kısa vadeli kredilerde %4 oranına kadar düşürüldü. Bunun yanı sıra ilk kez sıfır faizli kredi kullanımına imkân sağlandı. Tabii bu da Esnaf ve Sanatkârımızın üretim ve yatırım maliyetlerinin önemli oranda azalmasına gerekli zemini hazırladı. Mikro ekonomik ölçüde faiz oranlarındaki bundan sonraki dönemdeki iyileştirmelerin, üretim kapasitemizin de artışına olanak sağlayacağını düşünüyoruz.

Çalışmalarımızı bununla sınırlı tutmadık, özellikle mesleki eğitimin geliştirilmesi için Çıraklık Eğitimi ile ilgili özel düzenlemeler yapıldı.

Reformlar devam edecek

Esnaf ve Sanatkarlarımıza yönelik , reform niteliğindeki perakende sektörü hukuki alt yapısının oluşturulması , Sosyal Güvenlik alanında Emekli esnafımız dan yapılan %15 e varan kesintilerin kaldırılması , Ahilik Sandığı kurulması gibi birçok gelişme sağlandı. Bundan sonra da Esnaf ve Sanatkârımızın küresel rekabet koşullarına uyum sağlaması için analiz niteliğinde özel olarak gerçekleştirilmiş Sektör Analizleri Projesi ile edinilmiş sonuçlar doğrultusunda, önümüzdeki dönem ekonomimize katkı sağlayacak yeni projeler ile hizmetlerimize devam edeceğiz. “ dedi.

