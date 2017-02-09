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Esnafı ilgilendiren kanun teklifi Meclis’te

Esnafı ilgilendiren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geldi. Kanun teklifi ile yatırımın, üretimin, istihdamın arttırılması amaçlanıyor.

Esnafı ilgilendiren kanun teklifi Mecliste

09 Şubat 2017 17:20

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’ye geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın imzasını taşıyan Kanun teklifi ile yatırımın, üretimin, istihdamın arttırılması amaçlanıyor.

Bunun yanı sıra Türkiye’ye döviz girişinin arttırılmasının ve inşaat sektörünün desteklemek amacıyla Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilcilik vasıtasıyla kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut ve iş yeri teslimlerinde Katma Değer Vergisi istisnası sağlanıyor.

İNDİRİM YAPILIYOR

İnşaat sektöründe Tapu Harcı oranları ile bazı kağıtlar bakımından oranlarda farklılaştırılmasının sağlanıyor. Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin yıllık beyanname ile beyan ettikleri gelir ve kurumlar vergisinin belli bir kısmına indirim yapılıyor. Ayrıca kanun teklifi ile Esnaf Ahilik Sandığı kurulması öngörülüyor.

Ahmet Umur Öztürk

Etiketler: Esnafı ilgilendiren kanun teklifi, kanun teklifi, meclis


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