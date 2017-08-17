Esnafın alt geçit tepkisi

Sivas Belediyesi tarafından Huzur Mahallesi 88. Yıl Bulvarı üzerinde 19 Temmuz'da alt geçit çalışması başlatıldı. Çalışma kapsamında yol trafiğe kapatıldı. Bölgede dükkanları bulunan esnaflar yolun trafiğe kapatılmasıyla zor günler yaşamaya başladı. Bazı esnaflar kapatılan yol nedeniyle müşteri gelmediği için dükkandaki malzemelerinin çürüdüğünü söyledi.

Yaklaşık 25 gündür mahallede çalışma olduğunu belirten esnaf Zakir Tabur, "Daha önceden bu çalışmayı bize haber vermediler. Esnaf bu konuda çok mağdur oldu. Esnafın söz verdiği ödemeleri, senetleri ve çekleri var bizim de işlerimiz bugünlerde çalışmalardan dolayı durmuş durumda kara kara ödemelerimizi nasıl çıkartacağımızı düşünüyoruz. Yol iki taraftan da kapatıldı ben hiçbir büyükşehirde böyle bir şey görmedim. Çalışmalar düzensiz ve yanlışlarla doğruyu bulmaya çalıştıkları için birçok noktada kazı işlemi yapıyorlar. Kazılardan dolayı patlayan su borularından çıkan sular temizlenmiyor ve sokakta su birikintiler oluşmuş durumda insanlar karşıdan karşıya taşlara basarak geçiyor. İnsanlar buradaki çalışmalardan dolayı çok mağdur oldu. Esnaflar dükkanlarına ürün getirebilmek için yüz metreden ellerinde kolilerle taşlara basarak dükkanlarına ulaşmaya çalışıyorlar” dedi.

Mahallede manav dükkanı bulunan Niyazi Eşdemir ise, "Sivas'ın en yoğun olduğu ve işlerimizin en iyi olacağı dönem gelip yolu kapattılar. Yolu kapatmadan önce habersiz ve bizlere bilgi vermeden düzensiz bir şekilde çalışmalar başladı. 20 gün içerisinde en az 20 bin TL zararımız var. Gün içerisinde satamadığımız ürünlerden en az on kasa çöpe atıyoruz. Tam iş yapacağımız dönemde faturalarımızı dahi ödeyemiyoruz. Borcumuz ve kredilerimiz var bunlarda birikmiş durumda ödemekte güçlük çekiyoruz. Mahalleye girişler tamamen kapatılmış durumda, çalışmalar bizi esir aldı resmen. Yolu aşağıdan ve yukarıdan kapattı dört esnaf birbirinin yüzüne bakıyor, böyle bir çalışma sistemi yok" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden olduğunu belirten Bekir Boyraz da, "Bu yolun çalışmalarının olduğu dönem benim hastam vardı ve hastamı 150 metre mesafeden sırtıma alarak getirdim. Benim üst katımda yaşlı bir kadın oturuyor elektrikler olmadığından dolayı 4 gündür asansör çalışmıyor, yürüyerek inip çıkıyor. Bu sokak arasındaki bütün mahalle sakinleri benim gibi bu rezilliği çekiyor" şeklinde konuştu.

Aydemir Kadıoğlu - Veysel Korkmaz

