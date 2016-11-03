Kooperatif binasında basın açıklaması yapan Pehlivan, halkında, esnafında maddi ve manevi sıkıntılar yaşadığını, piyasada büyük bir nakit sıkıntısı olduğunu vurgulayarak, “Yunusemre Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olarak Eskişehir esnafının her daim yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Kooperatif olarak aylık, 3 aylık, 6 aylık taksitlerle 2 yıldan 5 yıla kadar vadeyle 100 bin TL kredi kullandırdıklarını belirten Refik Pehlivan, “Bugünden itibaren artık kredi limitimiz 150 bin TL olmuştur. Gerekli teminatı ve kredi şartlarını yerine getiren, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı tüm esnaf ve sanatkarımıza, ayrım gözetmeden en kısa sürede istedikleri kredileri kendilerine sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Mustafa Yıldırım

ESKİŞEHİR