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Esnaflar sıcaklardan korunmak için yaklaşık 200 metre uzunluğunda branda çekti

Son günlerde hava sıcaklığının 39 dereceleri bulduğu Kayseri'de serinlemek isteyen esnaf farklı bir yola başvurdu. 38 Dükkanın bulunduğu Sigortacılar ve İş Takipçiler sitesi esnafı sitenin üzerini yaklaşık 10 metre genişliğinde 200 metre uzunluğunda branda ile kapladı.

Esnaflar sıcaklardan korunmak için yaklaşık 200 metre uzunluğunda branda çekti

25 Temmuz 2017 11:15


Bunaltıcı sıcaklar tüm ülkede olduğu gibi Kayseri’de de etkisini gösteriyor. Sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar ilginç çözümlere başvuruyor. Bunun son örneği ise Sümer Mahallesi 3. Cadde'de yer alan Sigortacılar ve İş Takipçiler sitesi esnafından geldi. Site içinde bulunan 32 dükkanda faaliyet gösteren esnaflar kendi aralarında para toplayarak sitenin üzerini branda ile kapladı. Yaklaşık 10 metre genişliğinde, 200 metre uzunluğunda olan branda ile siteye gelen müşterileri ve kendilerini güneşten korumayı başaran esnaflar uyguladıkları yöntem ile bir kez daha ''Kayseri zekasını'' göstermiş oldu. Site içinde faaliyet gösteren esnaflardan sigortacı Sezai Özkan bu yöntemin klima kullanımı azalttığı ve tasarruf sağladığını belirti. Sezai Özkan ''Burada toplam 38 dükkan var. Ortaklaşa karar vererek böyle bir şey yapmaya karar verdik. Bu dükkanlarda oturan herkes kişi başı 40 TL vererek bu brandayı yaptırdık. İlk önce sitenin diğer kısmı yaptırdı. Sonra onların faydasını gördüğünü fark ettik ve bizde yaptık. Gelen müşterilerin serin bir ortamda kalması acısından gayette güzel oldu. Hemde bizlerde klimalardan tasarruf ettik''dedi.
Siteye gelen müşteriler gölge ve serin bir ortamda işlerini yaptırmanın keyfini yaşarken, site esnafının bu zekasını takdir ettiler. 

Erhan Kan


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