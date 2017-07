Esnafların kavgasında kan aktı: 3 yaralı

Niğde Merkez İlhanlı mahallesi 3 no'lu Sağlık Ocağı Caddesinde meydana gelen olayda, iki esnafın arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. M.K. aynı aileden olan M.Y., S.Y. ve G.A.Y.’yi çeşitli yerlerinde yaraladı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar olayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri M.Y., S.Y. ve G.A.Y.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Yaralı M.Y., S.Y. ve G.A.Y.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, M.K. gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Mücahit Bilgi