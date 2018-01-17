Espor'da büyük işbirliği

Espor dünyasına, yetişmiş insan gücü kazandırmayı amaçlayan işbirliğinde ASUS'un Republic of Game (ROG) markası ve Bahçeşehir Üniversitesi'nin espor kulübü BAU eSports, 2 yıl sürecek bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Türkiye'de hızla gelişen esporun gelişimine hız kazandıracak bu işbirliğiyle espor ekosisteminde profesyonel oyuncuların yetiştirilmesi ve bu oyuncuların yeteneklerini gösterebilecekleri her türlü donanımın sağlanması hedefleniyor. Ayrıca espor oyuncuları, profesyonel takımlar bünyesinde resmi ligler ve turnuvalarda faaliyetini gerçekleştirebildikleri bu spor dalında, profesyonel oyuncu olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da sporcu lisansı alabiliyor.

"Elektronik sporda merkez olacağız"

Espor alanında yaptıkları işbirliği ile birlikte Türkiye'nin espor gelişimine hız kazandırmayı amaçladıklarını ve dünyada ilk oyun laboratuvarı kurduklarını belirten Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Enver Yücel, "Bahçeşehir Üniversitesi ASUS ile birlikte büyük bir işbirliği başlattı. İki yıldır bu alanda işbirliği için görüşmelerimiz devam ediyordu. Oyun piyasası şuanda dünyada yüz milyarlık bir piyasaya sahip. Nitekim elektronik sporda bunlardan bir tanesidir. Dünyanın dört bir tarafında gençlerin bu alana karşı büyük bir ilgi ve alakaları olduğunu görüyoruz. Bu nedenle bizler de Türkiye'de, ileride daha da gelişecek olan bu alanın elemanlarını bugünden yetiştireceğiz. Bu anlamda okulumuzda bir oyun merkezi kurduk. Merkezimizde öğrencilerimizin profesyonel oyuncu olmalarıyla ilgili antrenman ve oyun öğrenme gibi eğitimler vereceğiz. Aynı zamanda da sporcularımızı her alanda destekleyeceğiz. Ayrıca merkezimize yalnızca Türkiye'den değil Güney Kore'den de oyuncular gelecektir. Öncelikli olarak bu sporu gerçekleştiren öğrencilerimiz hangi lisans programından üniversitemize gelmiş olursa olsunlar onlara burs veriyoruz. Dolayısıyla yapacağımız çalışmalar ile birlikte elektronik spor ekosistemini geliştiren bir üniversite merkezi olacağız" dedi.

"İşbirliğimiz ile Türkiye'de espor güçlenecek"

Bu işbirliğinden dolayı çok heyecanlı olduklarını söyleyen ASUS Türkiye Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler, "Bu işbirliği hem bizim için hem de BAU için büyük bir sosyal sorumluluk oldu. Uzun zamandır bu işbirliğinin hayata geçmesi için çalışmalar yürüttük ve bugün de bunu gerçekleştirdik. İşbirliğimiz ile Türkiye'de esporun daha da güçleneceğine inanıyorum. Bu bağlamda yaptığımız anlaşmamız bu yıldan itibaren iki yılı kapsıyor. Ancak bu işbirliği daha uzun yıllar içerisinde olmak istediğimiz bir işbirliğidir. Republic of Game (ROG) markasıyla bu işbirliği içerisindeyiz. Amacımız oyunu, oyuncuyu ve esporu desteklemektir. Sporcuların, en iyi şekilde yeteneklerini gösterebilmeleri için her türlü donanımı sağlamayı amaçlıyoruz" açıklamalarında bulundu.

"Espor gençler için bir kariyer alanı"

Espor'un gençler için yeni bir kariyer alanı olabileceğine de değinen Güler, "Genç yetenekler çok farklı oyunlarda ve liglerde kendilerini gösteriyorlar. Espor'un şuan kayıtlı 500 sporcusu var. Bu alan gençler arasında bir kariyer olabileceğini düşünüyorum. Ayrıca bu sporcular, bu sporu yapmak için kendi kariyerlerinden de vazgeçmek zorunda da değillerdir. Kurduğumuz merkezle birlikte espor oyuncuları hem eğitimlerini alıp hem de yeteneklerini gösterebilecekler" dedi

