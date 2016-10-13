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Esra Erol, izdivaç programını bırakıyor mu?

Sık sık Zuhal Topal ile yaşadığı polemikle gündeme gelen Esra Erol, "Yoruldum ve önemli bir karar aldım" diyerek adeta veda sinyali verdi.

Esra Erol, izdivaç programını bırakıyor mu?

13 Ekim 2016 10:19

Esra Erol'un geride bıraktığımız günlerde programında yaptığı açıklamayı köşesine taşıyan Milliyet yazarı Sina Koloğlu, Erol'un bu açıklamasının altında bir veda sinyali yattığını söyledi.

BİRBİRLERİNDEN TRANSFER YAPTILAR

Esra Erol'un kullandığı ifadeleri köşesine taşıyan Koloğlu'nun yazısının ilgili kısmı şöyle: "Evlilik programları, birbirlerinden transferlerle hareketli bir sezona başladı. Daha önce de yazdım. Benim için ilk zamanlar, sosyolojik araştırma, toplumu tanıma sahnesiydi. İlişkilere insanlar nasıl bakıyor, nasıl davranıyor niyetine izliyordum.

EVLİLİK NİYETİ ŞOVA DÖNÜŞTÜ

Sonra evlilik niyeti, yerini bir ekran şovuna bıraktı. 'İzlenme oranı yüksek çiftler' ya da 'kişiler'in eğlence arenasına döndü. Bunda birden fazla programın olmasının rolü büyük. Bu tarz yapımlarda kuşkusuz akla ilk gelen isim Esra Erol. Erol, '10 yıldır bu işi yapıyorum' dedi.

ESRA EROL VEDA SİNYALİ VERDİ

Doğrudur. Son programında, 'O kadar yoruldum ki. Bundan sonra çıkıp bir şeyler anlatma gibi bir durumum yok. Bu program olur, olmaz. Dün çok önemli bir karar aldım. Teşekkür ediyorum bu kararımı destekleyen genel müdürüme. O kararın ne olduğunu, yakında göreceksiniz' dedi. Evlilik programı bitiyor, sinyali miydi?"

Etiketler: Esra Erol, Zuhal Topal


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