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Esra Erol, programa gelen gelin adayını kovdu

Esra Erol’un sunduğu evlilik programına katılan gelin adayı daha önce Zuhal Topal’ın programına katıldığı gerekçesiyle canlı yayında stüdyodan gönderildi.

Esra Erol, programa gelen gelin adayını kovdu

10 Kasım 2016 14:56

Esra Erol’un sunduğu evlilik programında stüdyodaki damat adaylarından birine gelen bayan talip canlı yayında beklenmedik durumla karşılaştı.

Bilindiği üzere geçtiğimiz dönemlerde evlilik programları arasında centilmenlik anlaşması yapılmıştı ve bu programlar birbirlerinden gelen gelin adaylarını almayacaklarına dair karar almıştı.

Esra Erol’un hazırlayıp sunduğu evlilik programına katılan bir gelin adayı daha önce Zuhal Topal’ın programına katıldığı gerekçesiyle canlı yayında stüdyodan gönderildi. Bunun üzerine gelin adayı gözyaşlarını tutamayarak stüdyodan ayrılmak durumunda kaldı.


 

 

 

 

Etiketler: Esra Erol, Zuhal Topal


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