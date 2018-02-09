Esra Erol, Umut’un izini kaybettiği babasına 24 saatte ulaştı

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına torunuyla birlikte başvuran Gülşen Ayyıldız, damadına ulaşmak için programa katıldı. Genç Umut 10 yıldır görmediği babasına 24 saat gibi kısa sürede kavuştu. 10 yıl sonra babası Yusuf Cünbüt’e yıllar sonra sarılarak hasret gideren baba oğul gözyaşlarına hakim olamadı.

Hikayenin Umut’a henüz hamileyken, beynindeki tümör nedeniyle vefat eden eşinin ölümü ile başladığını belirten baba Yusuf Cünbüt, çareyi Türkiye’yi terk etmekte bulduğunu ve darmadağın olduğunu belirtti. Maddi ve manevi birçok zorluklarla mücadele eden ve hayatını Almanya’da devam ettiren baba Yusuf Cünbüt, “Bir iş kazası geçirdim ve kazadan sonra bir daha oğluma ulaşamadım. Bir baba oğlunu özlemez mi hiç, oğlum burnumda tüttü" diyerek yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Kendini yalnızlığa mahkum eden baba oğulun kavuşma anı ise Türkiye’yi gözyaşlarına boğdu.