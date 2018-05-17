Diğer
Kategoriler

Esra Erol'a katılan çift, ‘aşk engel tanımıyor’ dedirtti

Engelliler haftası sebebiyle dün Esra Erol'un programına Hamide Doğangün, Nevzat Doğangün çifti konuk oldu.

Esra Erola katılan çift, aşk engel tanımıyor dedirtti

17 Mayıs 2018 12:25

Engelliler haftası sebebiyle dün Esra Erol'un programına Hamide Doğangün, Nevzat Doğangün çifti konuk oldu. 2015 yılında 100 metrede dünya ikincisi olan ve 2017 yılında 200 metrede dünya üçüncüsü olan engelli Hamide Doğangün, ve eski jokey Nevzat Doğangün çifti evli olduğu için çok mutlu olduğunu ve aşkın engel tanımadığını söylediler. 

Uzun yıllar jokeylik yapan Nevzat Doğangün, eşi Hamide Doğangün'ün 9 yaşında trafik kazası sonucu engelli olduğunu dile getirirken, 5 yıldır tanıştıklarını ve 1 ay önce evlendiklerini söyledi. 

Çift programda 4 ay gibi kısa sürede evlilik kararı aldığını ve birbirlerini çok sevdiklerini söyleyerek, örnek çift olduklarını açıkladılar. 

Geçirdiği trafik kazası sonucu belden aşağısı sakat kalan fakat yaşama sevincini hiç kaybetmeyen Hamide Doğangün, Paralimpik Olimpiyatları’nda uzun yıllar Türkiye’yi temsil ederken tekerlekli sandalye yarışlarında madalyalara sahip. 

Ayrıca, Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından 'Yılın En İyi Kadın Kuşağı Programı' ödülünü kazanan programın sunucusu Esra Erol, Vakıfa 20 manuel sandalye 2 akülü sandalye bağışladığını açıkladı.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç