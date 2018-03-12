Esra Talu: 'Hedefimiz melek yatırımı bu yıl 15 milyon TL’ye çıkarmak'

Keiretsu Forum’un Türkiye ayağı olan Keiretsu Forum Türkiye, 2017 yılında girişimcilere verdiği desteği 2018 yılında da artırarak sürdürmeyi amaçlıyor. Türkiye’de geçtiğimiz yıl, 8 girişime 10 milyon TL’lik yatırım yapan Keiretsu, bu yılsonuna kadar ise geçen yıl yapılan yatırımı 1.5 kat artırarak yaklaşık 10 farklı girişime 15 milyon TL’lik melek yatırım ile destek olmayı hedefliyor.

Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü Esra Talu, bugüne kadar her bir startupa 25 bin dolar ile 500 bin dolar arasında melek yatırım gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu yıl da ortalama yatırım turlarımız 200 bin dolar ile 300 bin dolar arasında gerçekleşecek. Hedefimiz geçen yıl gerçekleştirdiğimiz 10 milyon TL’lik melek yatırımı bu yıl 15 milyon TL’ye çıkarmak” açıklamasını yaptı.

Daha çok teknoloji ve inovasyon içeren startuplara yatırımlar gerçekleştirildiğini kaydeden Talu, yatırımcıların dikkat ettiği kriterlerden bahsederek, “2012 yılından bu yana 26 farklı yatırıma baktığımızda biyoteknoloji, telekomünikasyon ve yazılım projelerine yapılan yatırımların başı çektiğini söyleyebiliriz. Keiretsu Forum Türkiye olarak fikir aşamasını geçmiş, şirketleşmiş ya da fatura kesebilecek aşamaya gelmiş startupları süreçlerimize dahil ediyoruz. Süreçlerimize dahil olan startuplar aldıkları yatırımı ürünlerini geliştirmekte, farklı pazarlara açılmakta ve ekiplerini büyütmekte kullanıyor. Startup'ın inovatif ve ölçeklenebilir bir iş modeline sahip olması ve kurucu ekibin startupın hedeflediği sektör hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olması da yatırımcılarımızın diğer dikkat ettiği kriterleri oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

"İyimserliğin yanında girişimcilerin gerçekliğe de ihtiyacı var"

Girişimciliğin başarı hikâyeleriyle anıldığını belirten Esra Talu, girişimciliğin vatanı olan ABD'de dahi 10 girişimden 9'unun başarısız olduğunu hatırlatarak,“Bu rakamlar girişimciler için motive edici bir istatistik değil belki ama bir gerçek ve bunu dikkate almakta fayda var. İyimserlik ve pozitif düşünmek bir girişimcide olması gereken özellikler olsa da her girişimcinin bir miktar gerçekliğe de ihtiyacı var. Bu gibi istatistikler girişimcileri vazgeçmeye değil daha akıllıca davranmaya teşvik etmeli” dedi