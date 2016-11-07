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Esrarengiz ölümün ardından koca çıktı

Adana'da evde vurulmuş halde bulunduktan sonra getirildiği hastanede hayatını kaybeden kadının, kocası tarafından vurulduğu ortaya çıktı.

Esrarengiz ölümün ardından koca çıktı

07 Kasım 2016 12:44

Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam Yüreğir ilçesine bağlı Tahsilli Mahallesi 2531 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ümmühan Kılıç, eşi Ahmet ile kızı Medine tarafından yaralı olarak evde bulunup ağır yaralı olarak Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Koca Ahmet Kılıç da hastane önünde eşi için ağladı. Ancak bir süre sora polisler tarafından gözaltına alındı. Cinayet Büro'da sorgulanan Ahmet Kılıç, suçunu itiraf etti. Elinde de tabancanın ateşlenmesi sırasında oluşan barut kalıntısı çıktı.

İfadesinde karısını istemeden vurduğunu söyleyen Ahmet Kılıç'ın sorgusu devam ediyor.

Polis, Ahmet Kılıç ile eşinin tartıştığını daha sonra ise kadının kendini odaya kilitlediğini, Ahmet Kılıç'ın tabanca ile kapıya ateş ettiğini bu sırada arkada duran eşini de kalbinden vurduğunu belirledi. Ahmet Kılıç'ın sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. 

Fatih Keçe


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