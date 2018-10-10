Esrarengiz Suudi ekibin görüntüleri ortaya çıktı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması olayına ilişkin Suudi Arabistan'dan gelen 15 kişilik esrarengiz istihbarat timinin görüntüleri ortaya çıktı.

2 Ekim günü Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra ortadan kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaçırılması olayına karışan 15 kişilik esrarengiz istihbarat timin HZ SK1 ve HZ SK2 kuyruk numaralı iki ayrı Gulfstream IV tipi özel jetle Riyad'dan kalkıp Atatürk Havalimanı'na geldi. İki farklı otele yerleşen 15 kişilik ekip, ardından Suudi Arabistan Konsolosluğu'na ve konsolosluk rezidansına gitti. Ekip aynı gün akşam saatlerinde ise yine özel uçakla Türkiye'den ayrıldı.

Kameralara yansıyan görüntülerde Suudi heyeti taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na iniyor. Ardından zanlılar araçlarla konsolosluğa gidiyor. Zanlılar daha yine özel uçakla Türkiye'den ayrılıyor.