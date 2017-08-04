Diğer
Kategoriler

Esrarlı bisküvi narkotik dedektör köpekten kaçamadı

Antalya Havalimanı'nda narkotik dedektör köpek “LİLU”, yolcunun beraberindeki valizinde ülkeye sokmaya çalıştığı esrar katılmış bisküviyi yakaladı.

Esrarlı bisküvi narkotik dedektör köpekten kaçamadı

04 Ağustos 2017 11:48

Antalya Havalimanında narkotik dedektör köpek “LİLU”, yolcunun beraberindeki valizinde ülkeye sokmaya çalıştığı esrar katılmış bisküviyi yakaladı. Amsterdam’dan Antalya Havalimanı'na inen uçağa ait bagajlar Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından şut altında narkotik dedektör köpekleriyle kontrol edildi. Yapılan kontrolde dedektör köpeğin valizlerden birine tepki vermesi üzerine şüpheli bagajın sahibi olduğu tespit edilen yolcu uçaktan iner inmez gümrük muhafaza ekiplerince takibe alındı.

Şüpheli bagajı banttan alan ve gümrüklü sahayı terk etmek üzere çıkışa yönelen yolcu durduruldu. Şüpheli yolcunun üstü, valizi ve beraberindeki eşyaları arandı. Yolcunun valizinde, içine esrar katılarak yapılan Space Cake olarak bilinen bisküvi ele geçirildi. Uyuşturucu test kiti ile yapılan ön analizinde esrar uyarısı alınması üzerine bisküviye el konularak, şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından beraberinde esrarlı bisküviyi getirmeye çalışan Hollanda vatandaşı şüpheli şahıs hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Benan Özben

Etiketler: dedektör köpek, esrarlı bisküvi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!