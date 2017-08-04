Esrarlı bisküvi narkotik dedektör köpekten kaçamadı

Antalya Havalimanında narkotik dedektör köpek “LİLU”, yolcunun beraberindeki valizinde ülkeye sokmaya çalıştığı esrar katılmış bisküviyi yakaladı. Amsterdam’dan Antalya Havalimanı'na inen uçağa ait bagajlar Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından şut altında narkotik dedektör köpekleriyle kontrol edildi. Yapılan kontrolde dedektör köpeğin valizlerden birine tepki vermesi üzerine şüpheli bagajın sahibi olduğu tespit edilen yolcu uçaktan iner inmez gümrük muhafaza ekiplerince takibe alındı.

Şüpheli bagajı banttan alan ve gümrüklü sahayı terk etmek üzere çıkışa yönelen yolcu durduruldu. Şüpheli yolcunun üstü, valizi ve beraberindeki eşyaları arandı. Yolcunun valizinde, içine esrar katılarak yapılan Space Cake olarak bilinen bisküvi ele geçirildi. Uyuşturucu test kiti ile yapılan ön analizinde esrar uyarısı alınması üzerine bisküviye el konularak, şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından beraberinde esrarlı bisküviyi getirmeye çalışan Hollanda vatandaşı şüpheli şahıs hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Benan Özben