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Eşref Kolçak’a 90. yaş günü sürprizi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşayan ünlü oyuncu Eşref Kolçak’a 90. yaş gününde pasta sürprizi yapıldı.

Eşref Kolçaka 90. yaş günü sürprizi

24 Ocak 2017 13:16

Türk sinemasının duayen isimlerinden olan Eşref Kolçak’ın 90. doğum günü, AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Zafer Işık, İlçe Başkan Yardımcısı İsmail Topkaç ve basın mensuplarınca kutlandı. Gemlik Süteks Çiftlik Izgara’da yapılan sürpriz doğum gününden memnun olan Eşref Kolçak, bu yaşa kadar sağlıklı yaşamasının sebebi olarak 70’li yıllarda sigarayı bırakmış olmasını gösterdi.

"Ben köy çocuğuyum" diyen Eşref Kolçak, ilk filminin Gürle bölgesinde çekildiğini kaydetti. Emektar oyuncu, "Gürle altında film çekiyoruz, daha doğrusu çekmeye çalışıyoruz. Çekimin yapıldığı yere at arabalarıyla zor gidiyoruz o zamanlar. Güzel bir hatıraydı. Şu anda kaydı yok” dedi. İznik’te gösterime girecek film ile alakalı da konuşan sinema duayeni, "İznik’te ilk çekilen film olan ‘Yarın Bizimdir’ adlı filmin tam kaydını Bursa Büyükşehir Belediyesi arıyor. Tamamı bulununca İznik’te buna özel gösterim yapılacak. Gemlik’te de Gürle’de çektiğimiz film bulunup izlenebilir. Benim yaşım önemli bir noktaya zaten geldi. Bundan sonraki arkadaşlar için bu konu önemlidir. Oyuncuların te’lif sıkıntısı var. 73 yıl çalıştım, telif hakkı hiç alamadım. Yapımcı alıyor, yeri geldi mi kameraman alıyor, asıl emekçi olan, filmlerin izlenmesini sağlayan oyuncular ise alamıyor. Şimdi çok sayıda genç oyuncumuz var. Haklarını artık almalılar. Bu konu ile alakalı siyasilerimizden destek istiyoruz” diye konuştu.

"KUMLA’DA CADDEYE ADIM VERİLMİŞTİ, KALDIRILDI"

Gemlik’e yerleştiğini anlatan Eşref Kolçak, “Gemlik’e ve Kumla’ya ayrı önem veriyorum. Kumla’ya 120 aileyi ben getirdim. Daha sonra çarpık yapılaşmadan dolayı 120 ailenin nerede ise tamamı gitti. Kumla’nın girişindeki caddeye adım verilmişti. Sonra malum Kumla Belediye Başkanı döneminde kaldırıldı. Bir kez de olsa sebebini sormadım, kapısını da çalmadım. Gemlik’i iyi tanıttığımı düşünüyorum. Kumla’da da son dönemde yapılanlar umut verici. Umarım Gemlik geçmiş günlerine döner. Doğum günümü organize eden Zafer Işık ve ilçe yönetimine teşekkür ediyorum. Bana onur verdiniz, değer verdiniz. Gemlikli hemşeriniz olarak aranızda olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

(Hurşit Topal / İHA)

Etiketler: eşref koçak


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