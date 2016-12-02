Türkiye’de insanlar gün geçtikçe ağız ve diş sağlığına daha fazla önem veriyorlar. Özellikle çapraşık dişlerin düzeltilmesi için kullanılan ve zaman zaman esprilere konu olan tel kullanımı, yerini hızla daha estetik uygulamalara bırakıyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Orhan Aksoy da, estetik ortodontik uygulamaların geldiği son noktayı anlattı.

GÖRÜNMEYEN DİŞ TELİ TEDAVİLERİNE İLGİ BÜYÜK

Ortodontik tedavilerde son dönemde estetik kaygıların oldukça ön planda olduğuna dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Aksoy, “Yakın zamana kadar hastalar diş tellerinin görünmesi yüzünden tedaviden vazgeçme eğiliminde olabiliyordu, ya da dişlerin aşındırılarak yapılan protetik tedavilere yönelebiliyordu. Ancak fakültemiz bünyesinde bulunan Dentaydın Diş Hastanesi’ne başvuran hastalarımız, gelişen diş hekimliği uygulamaları sayesinde güldüğü ve konuştuğu esnada görünmeyen tedavi seçeneklerini daha çok tercih etmeye başladılar” dedi.

ŞEFFAF DİŞ TELLERİ ÖZGÜRCE GÜLÜMSETİYOR

Görünmeyen tedavilerin dişlerin arka yüzüne yapıştırılan tel tekniği, şeffaf plaklar ile yapılan ortodontik tedavi ve şeffaf porselen braketlerle yapılan ortodontik tedavi olmak üzere üç yöntemle gerçekleştirildiğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Aksoy, “Porselen braketler ile yapılan ortodontik tedaviler halk arasında ‘şeffaf diş telleri’ olarak da biliniyor. Bu braketler diş ile aynı renkte ışık geçirgen yapıda olmalarından ötürü oldukça estetiktirler ve dışarıdan bakıldığında kolay kolay fark edilmiyor. Bu sebeple kullanımları son yıllarda giderek artıyor” diye konuştu.

Bir başka yeni nesil tedavi seçeneğinin ise dişlerin arka yüzlerine yapıştırılarak uygulanan, dışarıdan belli olmayan lingual ortodontik tedavi sistemleri olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Aksoy, “Kişiye özel hazırlanan braketler dişlerin dile bakan kısımlarına konuşma ve çiğneme problemlerini en az etkileyecek şekilde dizayn ediliyor. Bu şekilde hastaların özgürce, estetik ve sağlıklı gülüşlere sahip olması sağlanıyor” dedi.

ŞEFFAF PLAKLAR ÇOCUKLARI DA TAVLIYOR!

Şeffaf plaklar ile yapılan ortodontik tedavilerin ise dişlerdeki çapraşıklıkların giderilmesi ve diş diziliminin düzeltilmesinde tel kullanım mecburiyetini ortadan kaldıran bir diğer ve son nesil tedavi yöntemi olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Aksoy, “Hastalar kendilerine özel hazırlanan birkaç plaktan oluşan ve seanslar ilerledikçe plakların değiştirildiği bir yöntemle tedavi oluyorlar. Bu sayede hastalar, diş tellerinin yemek yerken verdiği rahatsızlıktan ve yemekten sonra diş aralarının ve diş tellerinin detaylı temizliğinden kurtuluyorlar. Aynı zamanda estetik kaygıları azalırken, tedavi esnasında özgürlükleri de artıyor” ifadelerini kullandı.

Şeffaf plakların kullanımının, özellikle çocukluk ve ergenlik dönemindeki hastaların ortodontik tedaviye bakış açılarını da değiştirdiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Aksoy; Bu tedavinin çocuklarda tedavi görmeye ikna edilme oranlarını da arttırdığını ifade etti. Yrd. Doç. Dr. Aksoy, “Bu yaşlardaki hastalar eski usul diş teli kullandıklarında arkadaşları tarafından alaya alınmaktan ve dışlanmaktan korkuyorlar. Çoğunlukla da bu düşünceyle tedaviye yanaşmıyorlar. Ancak şeffaf plaklar ile yapılan ortodontik tedaviler bu endişelerin önüne geçtiği için çocuklar ve ergenlik çağındaki gençler tarafından daha kolay kabul ediliyor” ifadelerini kullandı.

