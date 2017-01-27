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Estetik ameliyatı için gittiği hastanede hayatını kaybetti

Gaziantep'te burun ameliyatı olmak için yattığı hastanede 10 gündür yaşam savaşı veren 17 yaşındaki Kübra Özübek, hayatını kaybetti. Genç kızın acılı babası "Güle oynaya gittiğimiz hastaneden ciğerimiz yanarak çıktık" diyerek, olayın sorumlularının bulunmasını istedi.

Estetik ameliyatı için gittiği hastanede hayatını kaybetti

27 Ocak 2017 12:30
Estetik ameliyatı için gittiği hastanede hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Gaziantep'te burun estetiği ameliyatı olmak için bir hastaneye müracaat eden 17 yaşındaki Kübra Özübek, 17 Ocak 2017 tarihinde hastaneye yatırılmıştı. Burnunda bulunan kemiği aldırmak isteyen genç kız, gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından ameliyata alındı. Hastanedeki plastik cerrahlar tarafından burun estetiği ameliyatı gerçekleşen Kübra, ameliyat sonrasında ise bir daha uyandırılamadığı iddia edildi. Yaklaşık 10 saat uyanmadığı iddia edilen Özüberk, daha sonra apar topar yoğun bakıma alındı. Genç kız, tutulduğu yoğun bakım ünitesinde 9 günlük yaşam mücadeleyi kaybetti.

Aile suç duyurusunda bulunmuştu

Olay sonrası hastane yönetiminden muhatap bulamadıklarını savunan baba Ümmet Özüberk, Gaziantep Adliyesine giderek suç duyurusunda bulunmuştu. Baba, şikayet dilekçesi ile kızının durumundan sorumluların cezalandırılmasını istemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslend

Hastanede yaşam savaşını kaybeden Kübra Özübek'in cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Burada kızının cenazesini teslim almak için bekleyen acılı baba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a seslenerek, yardım istedi. Acı baba Ümmet Özübek, "Güle oynaya hastaneye gittik, ciğerim yanarak çıktık. Kızım hayatını kaybetti. Şimdi otopside. Bunun hesabını kim verecek? Ben, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erodğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a sesleniyorum. Bize sahip çıksınlar. Bizim ciğerimiz yandı. Başkalarının ciğeri yanmasın. Tek isteğimiz, sorumluların tespit edilerek, cezalandırılmasıdır" diye konuştu.
Öte yandan, genç kızın cenazesi yapılacak otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek. Cenazenin, Bahattin Nakıboğlu Cami’de kılınacak olan ikindi namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedilmesi bekleniyor.

Orhan Erkılıç
 


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