Klasik açık kalp ameliyatı ile estetik kalp ameliyatı hakkında bilgi veren Emsey Hospıtal Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr. Yavuz Beşoğul açık kalp ameliyatından korkanların estetik kalp ameliyatı umutları olduğunu söyledi.

“İKİ FARKLI KALP AMELİYATINDAKİ TEK FARK GİRİŞ YOLU”

İki ayrı yöntemle yapılan kalp ameliyatı arasındaki tek farkın giriş yeri olduğunu belirten Emsey Hospıtal Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr. Yavuz Beşoğul ;

“Minimal invaziv kalp ameliyatı tekniklerinden biri olan bu giriş yolu koltuk altından 4 veya 5 santimlik kesi ile kas ve kemik kesmeden ve vücudun başka bir yerine hiçbir kesi yapmadan kalp kapağı tamir ve değiştirme ameliyatlardır. Önden yapılan ameliyat ile koltuk altından yapılan ameliyat arasındaki tek fark giriş yeridir. İçeride yapılan işlem standart kalp ameliyatıdır. Kısaca; bu yöntemle kalp ameliyatları göğüs ön kemiği ortalama 30-35 santim kesilip, açılmadan yapılmış olur ve hiçbir kemiğiniz kesilmez.”

ESTETİK KALP AMELİYATININ AVANTAJLARI

Estetik kalp ameliyatının avantajlarını da anlatan Prof.Dr. Beşoğul;

“ Kalp deliklerinin kapatılması, mitral,Aort ve triküspit kapaklarının tamiri veya değişiminde bu yaklaşımı kullanıyoruz. Ayrıca benzer estetik yöntemlerle kalbi besleyen damarların bazılarına çalışan kalpte bypass ameliyatı yapılabilir.Bu tür ameliyatla birlikte kanama riski azdır.Enfeksiyon riski düşüktür. İyileşme süresi çok daha hızlıdır. Estetik olarak ve psikolojik yönden hasta ameliyat olmamış gibidir. Hasta kendisi dahi ameliyat yerini göremez.Cinsel ve sosyal sorunları yok denecek kadar az olur.Ameliyat sonrası hasta istediği pozisyonda yatabilir.Ameliyat sonrası hasta göğse gelen darbelerden kaçınmak zorunda değildir.Hastane çıkışında araba kullanabilir, emniyet kemerini takabilir.Kollarını hiç ameliyat olmamış gibi kullanabilir. Ağır kaldırabilir. Kısaca günlük hayatına ve eforuna çok hızlı döner.”

“ESTETİK KALP AMELİYATI KİMLERE UYGULANIR”

Estetik kalp ameliyatının kimlere uygulandığını ve uygulanamadığını da anlatan Prof. Dr. Beşoğul; “Genç ve yaşlı hastalar özellikle şişman, şeker hastalığı, göğüs kemiği bozukluğu olanlar, iş hayatına erken dönmek zorunda olanlar ve sırtüstü yatmakta zorluğu olanlar, yürümesinde aksama olan baston veya değnek kullananlar, sonrasında ağır kaldırmak, taşımak zorunda olanlariçin ideal bir yöntemdir. Sadece ileri derecede kronik akciğer hastalığı olanlarda ve daha önceden sağ göğsü açılarak akciğer ameliyatı geçirmiş hastalarda tercih edilmez. Bu hastalarda özellikle yine estetik ve az hasarlı olması açısından önden küçük bir pencere açılması tercih edilir. Bu yöntemi çocuklarda ve bebeklerde kalp delikleri gibi bazı kalp ameliyatlarında da uygulanabilir."

“KALP AMELİYATI OLACAKLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?”

Estetik kalp ameliyatını tercih edeceklerin dikkat etmesi gereken konular hakkında da bilgi veren Prof. Dr Beşoğlu; “Minimal İnvazif Cerrahi dediğimiz az hasarlı kalp ameliyatları üzerinde yıllarca çalışmış, yurtiçi veya yurtdışı bilimsel çalışmalarını yayımlayarak tecrübeli olduğunu ispat eden veya eğitimlerini alan cerrahlarımız araştırıp, güvensinler. Yüzde yüz güvenilirdir. Önden ve yandan ameliyatın riskleri aynıdır. Ameliyat yapılamaz bir durum olduğunda cerrah anında alanı büyütür ve normal giriş yöntemine geçer. Bu nedenle giriş yöntemi yapılan ameliyatın riskini arttırmaz. Kalp ameliyatında risk ameliyatın gecikmesi ve kalp gücü ile ilişkilidir.”

“AÇIK KALP AMELİYATI KİNCİ KEZ DAHA RİSK TAŞIYOR”

İkinci kere yapılan kalp ameliyatlarında hangi yöntemin daha az riskli olduğunu da anlatan Prof. Dr. Beşoğlu; “Önden açılmış hastanın ikinci kere önden açılması risklidir ama yandan açılması daha az risklidir. Yani, ikinci ve üçüncü kalp ameliyatları için en ideal yöntem ameliyatın bu şekilde göğüs yandan açılarak yapılmasıdır.1993 yılından günümüze bu tekniklerle ameliyat olan hastalar ulusal ve uluslararası saygın çok sayıda bilimsel dergilerde ve kongrelerde literatüre girmiştir. Her ülkede bu konuda yıllarca çalışmış,minimal invaziv giriş yöntemiyle uğraşan bilim adamları mevcuttur. Ayrıca Uluslararası Minimal İnvaziv Cerrahi Derneği her yıl eğitim kursları vermektedir ve ülkemizden bu kurslara giderek eğitim alan akademisyenlerimiz mevcuttur."

“ERKEN MÜDAHALE ÖNEMLİ”

Kalp hastalıklarında erken müdahalenin önemini de hatırlatan Prof. Dr. Beşoğul; “Ön göğüs kemiğini kestirmemek için yıllar boyu ameliyat olmamış,direnmiş hastalar o kadar çoktur ki. Kalp büyümüş, kalp pompa yetmezliği başlamış, hatta kalpten beyne pıhtı atmış. Bu durumda maalesef hangi yöntemle ameliyat olursa olsun hastalarda sıkıntı yaşanır veya ameliyat dahi olamaz... Hastalar ne kadar gecikirlerse, risk o kadar artar. Bu yüzden hastalara geç kalmadan ameliyat olmalarını tavsiye ederim. Aynı şekilde uygulanacak koroner damar sayısına ve yerine göre sol koltuk altından, meme altından, göğüs alt uç kısmından kesi yapılarak kalp durdurulmadan bypass ameliyatı yapılabilir. “dedi.

