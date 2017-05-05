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Estetik mağdurları buluştu

Estetik mağdurları hemşire Merve Keleş ile eşine botoks, kendisine dudak dolgusu yaptıran Güllü Sel, hastanede buluştu.

Estetik mağdurları buluştu

05 Mayıs 2017 14:22

Adana’da internette kendisini estetik uzmanı olarak tanıtan bayan kuaförüne dudak silikonu ve botoks yaptırıp mağdur olanlar, birlikte hukuk mücadelesine hazırlanıyor.

Merve Keleş ile Z.U.’nun ardından, eşi Celal ile birlikte botoks ve dudak dolgusu yaptıran Güllü Sel, kendisi gibi mağdur olan hemşire Merve Keleş’i tedavi gördüğü ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti.

Güllü Sel, Merve’nin yalnız olmadığını birçok mağdurun olduğunu ve ortaya çıkmadıklarını belirterek, insanları duyarlı olmaya çağırdı.

Elif Ayşenur Bay


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