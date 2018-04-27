Estetik operasyonlar yaptırılmadan önce araştırılmalı

Güzellik kavramının her geçen gün yeniden şekillenip değiştiğini belirten Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Çiğdem Ünal, güzellik uğruna yapılan estetik müdahaleler ve bu operasyonlara karar vermeden önce dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi verdi.

Kadın erkek fark etmeksizin günümüzde artık herkesin fiziksel kusurlarını kapatmak için estetik operasyonlara başvurduğunu belirten Doç. Dr. Ünal, ''Özellikle yaz döneminde bu estetik müdahalelere olan rağbet arttı. Yaza daha formda ve biçimli girmek isteyen birçok kişi, şimdiden estetik müdahale talep ediyor. Estetik ameliyatlar yüz ve vücutta kalıcı değişikliklere neden olur. Bu nedenle talep edilen estetik operasyonlarla ve ameliyat sonrası iyileşme süreci ile ilgili hastanın yeterli bilgilendirilmesi önemlidir'' dedi.

Yaz dönemi için yapılan estetik operasyonlara daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Ünal, ameliyat sonrası ameliyat bölgesinin güneşle temas etmesinin olası komplikasyonları arttırabileceğini belirterek, hastaları daha temkinli olmaları konusunda uyardı.

Doç. Dr. Ünal, kişiyi en çok rahatsız eden bölgeyi ve bu bölgede nasıl değişiklik istediğini hastanın açık bir dille ifade etmesi gerektiğine dikkat çekerek, hastanın beklentisinin plastik cerrah tarafından iyi anlaşılmasının önemli olduğunu söyleyerek, ameliyatlarla bu beklentilerin örtüşmesi gerektiğine değindi.

Plastik cerrahların kişiye en uygun estetik müdahale konusunda yönlendirici olması gerektiğini aktaran Doç. Dr. Ünal, herhangi bir müdahale öncesinde yapılacak müdahale konusunda hasta ile hekimin aynı dili konuşmasının en iyi estetik sonuçları almada etkili olduğunu ifade etti.

''Ameliyat öncesi duygusal iniş çıkışlar ameliyat sonrası pişmanlığı beraberinde getirebilir''

Estetik operasyonlara herhangi bir duygu sarsıntısından sonra karar verilmemesi gerektiğini dile getiren Doç. Dr. Ünal, her ameliyatın aslında hem psikolojik hem de fiziksel bir travma olduğunu ve vücuttaki bir değişikliği fiziksel ve ruhsal bir iyileşme sürecinin takip ettiğini belirtti.

Doç. Dr. Ünal sözlerini şöyle tamamladı: ''Estetik operasyonlarda amaç; hastayı daha mutlu ve en kısa sürede normal yaşamlarına döndürmek. Her cerrahi girişim ciddi bir iş. Ters giden bir botoks uygulaması bile kişiyi mutsuz edebilir. Hasta yapılan estetik operasyonların izlerini ömür boyu taşır. Estetik cerrahiyi gerçekleştirecek olan cerrahın deneyimi ve tecrübesi oldukça önem arz ediyor''.