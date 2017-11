Et fiyatları ne kadar oldu 2017,Et Balık Kurumu Fiyatları

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Plan ve Bütçe Komisyonu girişinde konuştu. Bakan Fakıbaba, 10 gündür vatandaşın et fiyatlarının düşmesini beklediğini belirterek, "Kıyma 29 lira, kuşbaşı 31 lira. İyi bol fiyat dengelerini korumak zorundayız. Çok kısa zamanda devreye girecek" diye konuştu.İşte Ahmet Eşref Fakıbaba'nın et fiyatlarının son durumuna ilişkin açıklaması ve Et ve Balık kurumu şu andaki fiyatları...

Bakan Fakıbaba’dan besicilere: Kilosunu 25 TL’den...

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, "Besicilerimizin yerli hayvanlarını, Et ve Süt Kurumumuzda kesilmesi kaydıyla kilosunu 25 TL’den satın alacağız" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, market zincirlerde et satışı uygulaması ve üreticilerin yerli hayvanlarının satın alınmasına ilişkin yazılı açıklama yaparak, "Vatandaşlarımızın et ihtiyaçlarını ucuz ve uygun fiyatla karşılayabilmeleri için uzun süredir yoğun bir tempo ile çalıştığımız kamuoyunun malumudur. Bu çalışmalarımızı sonuçlandırma aşamasına getirdik. Bu kapsamda öncelikli hedefimiz, en geniş tüketici kitlesine ulaşmaktır. Bu maksatla Türkiye’nin bütün illerinde satış noktası bulunan ulusal market zincirlerinde en ucuz ve en uygun fiyatla kıyma ve kuşbaşı et satışı yapılmasını hedefliyoruz. Bu hedefimizi gerçekleştirmek üzere kıyma etin kilosunu 29 TL ve kuşbaşı etin kilosunu 31 TL’den satmayı taahhüt eden ve Türkiye’nin bütün illerinde satış noktası bulunan zincir marketlere Et ve Süt Kurumumuz tarafından dana karkas et satışı yapılacaktır. Bir yandan vatandaşlarımızın et ihtiyaçlarını ucuz ve uygun fiyatla karşılamaları için bu çalışmaları yaparken yerli hayvan yetiştiriciliği yapan besicilerimizi de koruyacağız. Bu doğrultuda besicilerimizin yerli hayvanlarını, Et ve Süt Kurumumuzda kesilmesi kaydıyla kilosunu 25 TL’den satın alacağız. Bakanlık olarak yürütmüş olduğumuz çalışmalarımızdaki amacımız, hem tüketiciyi hem de üreticiyi mağdur etmeyecek bir yapı oluşturmaktır. Tüketicilerimize uygun fiyattan et temin edilmesi ve hayvan üreticilerimizin de imkanlarının geliştirilmesi yönündeki çalışmalarımız devam edecektir" ifadelerini kullandı.

ŞU ANDA ET BALIK KURUMU FİYATLARI

ÜRÜN ADI SATIŞ FİYATI( ₺ )

DANA KIYMA 28,75

DANA KUŞBAŞI 31,00

DANA BİFTEK-ROSTO 36,00

DANA PİRZOLA 50,00

DANA KONTRFİLE 50,00

DANA BONFİLE 65,00

DANA BİFTEK STRAGONOF 38,00

DANA BİFTEK SOTE 38,00

DANA GULAŞ 38,00

DANA ŞİŞ 38,00

GÖVDE TAVUK 6,70

TAVUK SPECİAL BUT 8,55

TAVUK BAGET 8,57

TAVUK PİRZOLA (DERİLİ) 9,75

SPECİAL TAVUK GÖĞÜS (MUZ) 7,45

TAVUK KANATSIZ TÜM GÖĞÜS 7,55

TAVUK KANAT UÇSUZ 12, 30

TAVUK FİLETO (DERİSİZ) 12,55

TAVUK FİLETO (DERİLİ) 10,45

TAVUK TAŞLIK 5,40

TAVUK KARACİĞER 4,30

TAVUK KALÇALI BUT 6,75

TAVUK BUT IZGARA(KEMİKSİZ, DERİSİZ) 12,00

TAVUK FLETO KUŞBAŞI (DERİSİZ) 11,50

TAVUK FLETO DİLİMLİ (DERİSİZ) 14,15

ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SUCUK (ACISIZ) 35,65

ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SUCUK (ACILI) 35,65

TÜRK SUCUK 39,80

SOSİS 29,35

FISTIKLI SALAM 30,40

MACAR SALAM 29,15

PASTIRMA 63,95

EKSTRA PASTIRMA 68,50

PASTIRMA DİLİMLİ 65,95

EKSTRA PASTIRMA DİLİMLİ 73,50

JÖLE İŞKEMBE 16,80

FÜME DİL 38,85

TAVUK BURGER 14,20

DANA BURGER 21,95

AKÇAABAT KÖFTE 29,30

İNEGÖL KÖFTE 28,10

ADANA KÖFTE 28,70

KASAP KÖFTE 27,85

MİSKET KÖFTE 29,14

TEKİRDAĞ KÖFTE 28,90

YOZGAT KAVURMA 37,75

SIĞIR EBK KAVURMA 37,75

SIĞIR KIYMA TİPİ KAVURMA 33,60

BİNGÖL KAVURMA 57,75

GÖVDE KOYUN 21,50

KOYUN BUT 23,25

KOYUN KOL 22,00

KOYUN GERDAN 19,50

KOYUN PİRZOLA 28,50

KOYUN GÜVEÇ (KABURGA) 18,00

KOYUN BUT ŞİŞ 26,74

KOYUN BUT FIRIN 25,00

KOYUN BUT KÜLBASTI 26,74

GÖVDE KUZU ETİ (KUYRUKSUZ) 28,00

KUZU ÇATAL BUT 32,00

KUZU KOL 29,50

KUZU GERDAN 27,00

KUZU GÜVEÇ 26,00

KUZU PİRZOLA 48,00

KUZU BUT FIRIN 36,92

KUZU KOL KUŞBAŞI KEMİKSİZ 40,82

KUZU BEYTİ-KIYMA 43,13

KUZU BUT KÜLBASTI 43,13

KUZU BUT ŞİŞ 43,13

KUZU ÇORBALIK KEMİK 4,50

GÖVDE TOKLU 27,00

TOKLU BUT 29,50

TOKLU KOL 27,00

TOKLU PİRZOLA 40,00

TOKLU GERDAN 24,50

TOKLU GÜVEÇ (KABURGA) 23,50

TOKLU BUT ŞİŞ 33,40

TOKLU BUT FIRIN 28,70

TOKLU BUT KÜLBASTI 33,40

KUYRUK YAĞI 16,20