Et piyasası dengelendi, sakatat fiyatları uçtu

Son yıllarda artan et fiyatları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının devreye girmesi ile düşürülerek et piyasası dengelenmişti. Geçmişte pek rağbet görmeyen kelle, bacak, ciğer, böbrek, yürek, işkembe gibi sakatat ürünlerinin tüketimi son yıllarda artarken, fiyatları büyük artış gösterdi. Gastronomi kenti olan ve et ile sakatat tüketiminin yoğun olduğu Gaziantep'te sakatatlardan yemek ve kebap yapan işletmeler, fiyatların artışından yakınıyor.

Son 5 yılda her geçen gün sakatatın daha da azaldığını belirten işletmeciler, fiyatların ise artış gösterdiğini kaydetti. İşletme sahipleri ve çalışanlar sakatatın sağlığa faydalarının ortaya çıkmasının ilgiyi arttırdığını savundu. Sakatat fiyatlarındaki artışı değerlendiren Gaziantepli işletmeci Sakıp Çadır, “Kesilen koyunların başı ve iç organları insanlara yetmiyor. Bunun başlıca sebeplerinden bir tanesi herkesin yemeye başlaması. Eskiden herkes sakatat yemezdi günümüzde ise birçok bölgede tüketilmeye başlandı. Önceden sadece Doğu bölgeleri sakatat tüketirken şimdi Ege ve diğer bölgelerde sakatat tüketmeye başladı. Yine bunun sebebi ise çeşitli uzmanların sakatat ürünlerinin faydalı olduğunu söylemesiydi" dedi.

"Sakatata ilgi etten daha yoğun"

Sakatata olan ilgilinin kırmızı etten daha fazla olduğunu belirten Sakıp Çadır, "Sakatata ilgi etten daha yoğun. Çok eskiden bundan 25 yıl öncesine kadar bir kilogram ciğer 200 gram et fiyatına tekabül ediyordu. Şimdi ise bir kilogram ciğer bir kilogram etten pahalı. Sakatatın az bulunması bizim işletmemizde fiyatları arttırıyor. 5 yıl önce kelle paça çorbasını 8 TL iken şu an 16 TL’den satıyoruz" şeklinde konuştu.

Batı illerine gönderilen hayvanların sakatatıyla doğunun ihtiyacı karşılanıyor

Gaziantep'te küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğunu hatırlatan Çadır, Türkiye'nin batı illerindeki et ihtiyacının karşılanması için Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinden gönderilen hayvanların sakatatlarının Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır gibi illerde kaldığını kaydetti. Bu kalan sakatatlarla bölgedeki ihtiyaca cevap verebildiklerini anlatan Çadır, "Gaziantep koyunu lezzetli olduğu için günlük 2 veya 3 bin civarında batı vilayetlerine koyun gider. O giden koyunların kellesi ve ciğeri Gaziantep’te kalır. Bu bile şehrin ihtiyacını zor karşılıyor. Günlük bu ticaret olmazsa Gaziantep’te ne kelle ne ciğer bulunur“ ifadelerini kullandı.

"Önceden bedavaydı şimdi fiyatlar 40 TL'ye kadar çıkıyor"

Gaziantep’te sakatatı yıllar önce bedavaya aldıklarını vurgulayan Çadır, şimdiki fiyatların ise cep yaktığını kaydetti. Çadır, "Kellenin tanesini 17 TL’den alırken karaciğer, ciğer, yürek, böbrek ise kilogramını 40 TL’den alıyoruz. İşkembenin kilosunu ise 14 TL’den alıyoruz. 10 yıl öncesine kadar gidecek olursak daha öncelerde işkembe ve bağırsak bedava idi. Şimdi tüm Türkiye genelinde sakatat tüketiminin artması ile bu ürünler para ile satılmaya başlandı. Hatta iç yağı bile para ile satılmazdı şu an kilogramı 5 TL oldu" diye konuştu.

Abdülkadir Güneş