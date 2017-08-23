Batman’da özel bir klinikte görev yapan Diyetisyen Nurşen Şahin, et tüketimiyle ilgili uyarılarda bulundu. Özellikle bayramlarda şeker ve et tüketiminin fazla olduğunu anlatan Şahin, “Fazla yağlı et tüketiminden kaçınmamız gerekiyor. Yaz aylarında olduğumuz için aşırı yüklemelerden kaçınmamız gerekiyor. Fazla şekerli ve çok yağlı tatlılardan kaçınmamız gerekiyor. Kalp ve kolesterol hastaları ve yaşlı vatandaşlar ve diyabet hastaları et tüketimine dikkat etmesi gerekir” dedi.

“Eti yüksek ısıda ve uzun sürede pişirmeyin”

Et pişirme konusunda da uyarıda bulunan Şahin, “Et sindirimi zor olan besindir. Özellikle yeni kesilmiş hayvanların etindeki sertlik hem sindirimde hem de pişirmede zorluğa yol açar. Mide ve bağırsak hastalarının yeni kesilmiş et tüketimine dikkat etmesi gerekir. Yeni kesilen et birkaç gün buzdolabında saklandıktan sonra haşlama veya ızgara şeklinde pişirmelerini öneriyoruz. Yağlı etlerin kolesterol değeri yüksek olduğu için kalp damar hastalığı olan kişilerin, diyabet, yüksek tansiyon olan hastaların et tüketimine dikkat etmesi gerekiyor. Bu hastaların az yağlı et tüketmelerini öneriyoruz. Tükettiğimiz et miktarı kadar eti nasıl pişirdiğimizde çok önemlidir. Etlerimizi kızartma değil de özellikle haşlama ve ızgara olarak pişirilmesini öneriyorum. Etlerin yüksek ısıda ve çok uzun süre pişirilmesi sonucu etlerde oluşan kanserojen maddeler zararlı etkilere yol açar, o yüzden etlerimizi çok yüksek ısıda ve uzun sürede pişirmememiz gerekiyor” diye konuştu.

Mehmet Şükrü Yıldırım-Sevban Sevkal