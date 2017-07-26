'Et varken simit mi yenir abi?'

Hatay’ın Antakya ilçesinde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüde, tuzsuz olmasıyla ve yanında verilen kimyon ile kaya tuzuna batırılarak yenen Antakya simidi yiyen bir vatandaş yanındaki Bedir isimli çocuğa "Sen simit sever misin" diye sordu. Bedir ise bu soru karşısında, “Et varken simit mi yiyeceğiz. Et bulamayan gelsin yanıma yediririz para çok” yanıtını verdi.

Bunun üzerine ise vatandaş, “Biz fakiriz. Simit yiyoruz” diye konuşunca, Bedir ise müşteriye, “Elinde ki iphoe ne kadar. Biz Çin malı telefon kullanıyoruz” dedi.

Keyifli diyaloğun yaşandığı 1 dakikalık kısa video daha sonra sosyal medyada yayılınca ilgi odağı oldu.