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'Et varken simit mi yenir abi?'

Hatay’da bir çocuk, kendisine Antakya simidi ikram eden vatandaşa, “Ben simit sevmiyorum. Et varken simit mi yenir” yanıtını verince ortaya keyifli görüntüler çıktı.

Et varken simit mi yenir abi?

26 Temmuz 2017 16:42
'Et varken simit mi yenir abi?' - Tıkla İzle

Hatay’ın Antakya ilçesinde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüde, tuzsuz olmasıyla ve yanında verilen kimyon ile kaya tuzuna batırılarak yenen Antakya simidi yiyen bir vatandaş yanındaki Bedir isimli çocuğa "Sen simit sever misin" diye sordu. Bedir ise bu soru karşısında, “Et varken simit mi yiyeceğiz. Et bulamayan gelsin yanıma yediririz para çok” yanıtını verdi.

Bunun üzerine ise vatandaş, “Biz fakiriz. Simit yiyoruz” diye konuşunca, Bedir ise müşteriye, “Elinde ki iphoe ne kadar. Biz Çin malı telefon kullanıyoruz” dedi. 

Keyifli diyaloğun yaşandığı 1 dakikalık kısa video daha sonra sosyal medyada yayılınca ilgi odağı oldu.  

Etiketler: Hatay


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