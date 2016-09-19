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Ethem Sarısülük davası ertelendi

Ethem Sarısülük davası, 28 Kasım 2016 tarihine ertelendi.

Ethem Sarısülük davası ertelendi

19 Eylül 2016 17:03

Ankara’da, 1 Haziran 2013 tarihinde Kızılay meydanındaki Gezi Parkı eylemleri sırasında Ethem Sarısülük’ün öldürülmesiyle ilgili polis memuru Ahmet Şahbaz’ın yargılanmasına, güvenlik gerekçesiyle alındığı Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Gezi Parkı eylemine destek gösterileri sırasında polis memuru Ahmet Şahbaz’ın silahından çıktığı iddia edilen kurşunla hayatını kaybeden Ethem Sarısülük’ün Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davasında mahkeme polis memuru Ahmet Şahbaz’a "Olası kastla adam öldürmek" suçundan 7 yıl, 9 ay 10 gün hapis cezası verdi. Kararın temyiz edilmesinin ardından geçtiğimiz Haziran ayında Yargıtay 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını usulden bozdu. Bozma kararının ardından dosya yeniden görülmek üzere güvenlik gerekçesiyle Aksaray Adliyesine gönderilmişti.

Aksaray Adliyesinde saat 11.00’de başlayan duruşmaya HDP eski Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk da katıldı. Mahkemede olaylar esnasında çekilen kamera görüntüleri izlendi. Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’nin görevlendirdiği üç bilirkişinin düzenlediği silah atışlarının durumu, atılan taşların konumu, atılan taşların ateşi etkileyip etkilemediği konusundaki bilirkişi raporu değerlendirildi. Müdahil ve sanık vekilleri görüşlerini bildirdiler. Duruşma 28 Kasım 2016 tarihine ertelendi.

Mahkemeye katılmak için gelen HDP Eski Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, “Ethem Sarısülük davası bizim için çok önemli bir dava. HDP olarak bu davayı takip etmeye devam edeceğiz. Bunu sadece mahkemede değil, hem uluslar arası platformlarda, hem de ülke içerisinde bunun sorumlularının yargılanması için gereken mücadeleyi yürütmeye devam edeceğiz” dedi.

Etiketler: Ethem Sarısülük


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