Gezi Parkı olayları sırasında öldürülen Ethem Sarısülük'e ilişkin davaya Aksaray Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmayla devam edildi. Duruşmaya, müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan sanık polis memuru Ahmet Şahbaz, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkeme başkanı, heyet tarafından delillerin ayrıntılı olarak incelendiğini, tarafların dinlenildiğini, araştırılacak başka bir husus kalmadığı için davayı karara bağlayacaklarını söyledi. Ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık polis memuru Ahmet Şahbaz'a, 'Meşru müdafaada kastı aşarak ölüme neden olma' suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verdi. Hapis cezası, 10 bin 100 lira adli para cezasına çevrildi.



Yasin Can

